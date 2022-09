El hijo y el ex esposo de Britney Spears revelan en una entrevista detalles sobre su relación con la cantante

Este domingo el programa australiano “60 minutes” emitió la polémica entrevista concedida por el ex esposo de Britney Spears, en la que también participa el menor de los dos hijos que tienen en común, y las redes sociales están que arden por algunas de las declaraciones que ambos realizaron ante las cámaras.

Kevin Federline no estableció límites. El antiguo bailarín compartió su opinión acerca de la tutela legal a la que su ex estuvo sometida durante 13 años para afirmar que le salvó la vida y que, en su opinión, la imagen de villanos que se ha ofrecido últimamente del padre, la madre e incluso la hermana de Britney resulta injusta. El hecho de que haya sido ella misma quien los ha acusado en múltiples ocasiones de explotarla para seguir ganando dinero a su costa no parece influir en la opinión que Kevin tiene de su antigua familia política.

“Yo no estuve involucrado, así que no sé cómo surgió la tutela, de quién fue la idea. Lo único que sé es que tiene una familia que está preocupada por su hija, y que está haciendo todo lo posible por ayudarla. Me mantuve al margen por los chicos. Tenía que preocuparme por ellos. No podía involucrarme en las otras cosas”, afirmó.

Su hijo Jayden también cree que nadie actuó de mala voluntad en el proceso que acabó arrebatando a su madre la capacidad de tomar hasta la más mínima decisión. Tampoco le tiembla el pulso a la hora de defender a su abuelo Jamie Spears porque cree que los fans de Britney han olvidado demasiado rápido que fue él quien ayudó a construir su carrera musical.

“Sé que todo el mundo lo culpa por la tutela. Pero era sólo un padre cuidando de su hija”, declaró el adolescente de 15 años. Sin embargo, también admite que cabe la posibilidad de que el control de Jamie sobre Britney se alargara demasiado tiempo. “Por eso la gente acabó odiándolo tanto”.

A lo largo de su intervención Jayden no mencionó la orden de alejamiento que impide a su abuelo ponerse en contacto con su hermano, con su padre o con él a raíz de un altercado ocurrido en 2019 durante el que Jamie agredió supuestamente a Sean cuando este último tenía 13 años. Sin embargo, el padre de los dos adolescentes perdonó a su ex suegro porque cree que sólo cometió “un error” y se niega a mantenerlo alejado de sus nietos, a no ser que se demuestre que supone un peligro para ellos. “No puedo esperar a que termine la orden de alejamiento porque lo voy a llamar. Sé que se siente fatal por lo que ha pasado y los chicos le han perdonado”.

Kevin se muestra mucho más duro a la hora de juzgar a Britney por las imágenes desnuda que comparte a menudo en Instagram. Tal y como revelaron los primeros adelantos promocionales de la entrevista, tanto Jayden como su hermano llevan meses sin hablar con su madre, y ese parece ser uno de los motivos del distanciamiento que se ha producido entre ellos. “Yo trato de explicárselo diciendo: ‘Mira, a lo mejor es sólo otra forma más de expresarse’. Pero eso no cambia cómo les afecta a ellos. Es duro”, afirmó el ex esposo de Britney.

La boda de la princesa del pop no podía faltar en la entrevista, porque ni Jayden ni Sean estuvieron presentes debido a que la novia había decidido “no invitar a toda la familia”. Jayden dejó en manos de su madre la posibilidad de acabar con las tensiones que llevan años destrozando a su familia y aprovechó la ocasión para enviarle el siguiente mensaje: “Te quiero mucho y te deseo lo mejor. Quizá algún día podamos sentarnos… y volver a hablar y mantener una conversación normal”.

También te puede interesar:

-Jayden James, hijo de Britney Spears, revela por qué no asistió a la boda de la cantante

-Kevin Federline subraya que nunca quiso implicarse en la tutela legal de Britney Spears