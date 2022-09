En el Día del Trabajo: Cuidadoras del hogar exigen aumento del salario mínimo a $20

Más de 1,000 cuidadoras del hogar (IHSS) celebraron el Día del Trabajo, cerrando la calle Temple frente a la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles para exigir a los supervisores un aumento de $20 al salario mínimo, “pero ya”, porque dijeron que no pueden continuar viviendo con los pobres ingresos que reciben por cuidar a la población más vulnerable.

“Venimos a exigir a los supervisores un aumento de $16 a $20 por hora, pero ya, porque ellos saben cómo está la situación por la pandemia, y nosotros somos trabajadores esenciales”, dijo María Cibrián, quien desde hace 22 años, recibe un sueldo por cuidar a su hija con necesidades especiales, quien ahora tiene 40 años.

“Eso ya no es suficiente ni para la gasolina. Desde hace tres años no tenemos un aumento. En ese entonces nos subieron a $16. Nosotros estamos solo un dólar arriba del salario mínimo. No es lo justo. Necesitamos más”.

María Cibrián, Ninfa Slatkin y Zoyla Méndez, cuidadoras del hogar. (Araceli Martínez/La Opinión)

María explicó que las cuidadoras del hogar llenan una planilla cada 15 días que mandan al estado con sus horas de trabajo, y les pagan dos veces al mes.

“Las horas que nos dan no son suficientes para el trabajo que hacemos. Por ejemplo, yo soy una mamá que cuida a su hija 24 horas al día, y nomás me pagan 3 o 4 horas al día”.

Cibrián es miembro activo del sindicato SEIU 2015 que representa a las cuidadoras del hogar.

De acuerdo al Sindicato de Trabajadores de los Servicios (SEIU) 2015, el 20% de los cuidadores en el hogar considera buscar empleo en otra área debido a los bajos salarios, y están pensando hacerlo en un momento en el que la demanda del cuidado de las personas vulnerables se ha disparado.

“Hace falta un aumento de emergencia porque ahorita va uno a la tienda y no le alcanza para nada”, dijo Ninfa María Slatkin, cuidadora del hogar.

El alto costo de la gasolina también las ha puesto en un predicamento.

“Muchas veces tenemos que trasladarnos a lugares distantes y lo que nos pagan por hora, no nos da para sobrevivir. A veces, cuido a dos personas en diferentes casas”.

Reclaman mejores salarios. (Araceli Martínez/La Opinión) Es tiempo de aumentar el salario mínimo a las trabajadoras del hogar. (Araceli Martínez/La Opinión)

Slatkin preciso que la población vulnerable requiere una atención profesional.

“No nomás es lavarles y plancharles sino cocinarles, comprarles el mandado, llevarlos al doctor, recoger la medicina, ayudar a bañarlos, y dejar la comida lista para cuando nosotros no estamos presente. Es como si tuvieran a su mamá inválida y la tienen que atender; uno pasa por mucho cansancio físico y psicológico”.

Zoila Méndez dijo que ella cuida a un paciente en cama; y lamentó que a veces las familias abusa de ellas. “Quieren que uno les haga trabajo a ellos. Y también en ocasiones sufrimos maltratos y desprecios por parte de los pacientes. Por lo menos, nos daría fuerza para seguir, saber que nos valoran y estamos bien pagados, que el salario nos permite comprar nuestra comida y gasolina”.

El senador demócrata de Pico Rivera, Bob Archuleta dijo que a las personas que cuidan a la mamá, el papá y la abuelita, un trabajo que no cualquiera puede hacer, no les están pagando bastante.

“Pagarles $20 es un sacrificio, pero es necesario. El público necesita tomar conciencia de que este apoyo se necesita”.

Legisladores estatales Steven Bradford, Bob Archuleta, Tina McKinnnor y Bob Hertzberg se unen por un aumento al salario mínimo de las cuidadoras en el hogar. (Araceli Martínez/La Opinión).

Y recordó como en una ocasión la señora que cuidaba a su papá de 90 años en la casa, le dijo que vivía en un garaje porque ganaba en esa época, $11 o $12 la hora y no podía pagar la renta de un departamento.

“Por eso estamos aquí en esta manifestación porque ellos hacen un sacrificio por nosotros. Y es posible que un día, tu mamá y tu papá necesiten de estos ángeles, que son los cuidadores en el hogar”.

A lo largo de la pandemia, los funcionarios gubernamentales y electos del condado de Los Ángeles han elogiado a los cuidadores en el hogar por su papel heroico en el cuidado de los residentes más vulnerables de California.

El senador Bob Archuleta dijo que es tiempo de dar un salario digno a las cuidadoras del hogar.(Araceli Martínez/La Opinión)

Sin embargo, en un comunicado el SEIU 2015 hizo ver, que la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles se ha negado a actuar de acuerdo con sus palabras, rechazando el pedido de los cuidadores de un modesto aumento a un salario mínimo digno de $20 por hora.

La congresista Judy Chu dijo que es cada vez más evidente que los cuidadores en el hogar son trabajadores esenciales y los salvavidas de mucha gente en el país.

“No podemos permitir que sean mal pagados, y el 75% sienten que no reciben un salario justo. Y por eso trabajan dos o tres empleos de medio tiempo para que les alcance”.

Dijo que durante la década de 2009 y 2019, el salario promedio se incrementó 91 centavos; de hecho la media salarial nacional es solo $12 por hora.

“No es justo y sabemos que esto afecta a muchas mujeres de las minorías que son la fuerza laboral predominante en este sector, y por eso es que tenemos que presionar para que les paguen $20 la hora”.

Cuidadores del hogar quieren un salario justo. (Araceli Martínez/La Opinión)

Corresponde a la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles establecer mediante un voto el nuevo salario mínimo de $20 la hora para los cuidadores del hogar.

El senador demócrata de Van Nuys, Bob Hertzberg, quien es candidato a supervisor se comprometió diciendo que junto con los otros supervisores hará realidad el salario de $20 por hora.

“¡Esa es mi promesa! ¡Haré que suceda!”.