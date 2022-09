“Nunca dejaré de operarme”: una mujer invirtió $50 mil para parecerse a Marilyn Monroe

Una mujer reveló que acumuló $ 50.000 en cirugía plástica en solo seis años para parecerse a una belleza de la Edad de Oro como Marilyn Monroe, Jayne Mansfield y Anna Nicole Smith.

Se trata de la estrella de la telerrealidad y música, Serena Smith, de California, quien con solo 23 años se sometió a procedimientos quirúrgicos desde que era apenas una adolescente para modificar su apariencia.

Primero pasó por el quirófano en diciembre de 2016, con solo 18 años, cuando se sometió a una cirugía de senos que costó más de $ 7,500, pasando de copa A a DD.

La cirugía estética es parte de su vida

A partir de ahí, se abrió la puerta de entrada al mundo de la cirugía plástica y desde entonces, Serena se sometió a una rinoplastia que costó $ 11,000 para adquirir una glamorosa “nariz de Hollywood”, y regularmente se somete a procedimientos menos invasivos como Botox y rellenos en los labios.

Recientemente, Serena dio el paso y decidió hacerse un levantamiento de glúteos brasileño (BBL) y eligió a un cirujano de renombre en América del Norte para llevar a cabo el procedimiento, dejándola feliz con los resultados.

“Estoy muy contenta con los resultados, creo que resultaron geniales, la cirugía cambió por completo las proporciones de mi cuerpo y me dio el aspecto más curvilíneo que buscaba”, dijo.

“Tienes que ser extremadamente cauteloso sobre a quién eliges permitir que te opere porque estás poniendo tu vida en sus manos, especialmente con cirugías como la BBL.

El procedimiento BBL es la cirugía plástica más peligrosa con la tasa de mortalidad más alta, resultando en la muerte de uno de cada 3000 pacientes, según el informe de 2017 de The American.

En esta cirugía, extraen grasa de las áreas donde no se desea, como el estómago, la espalda y los flancos mediante una liposucción. Luego se trasplanta a los glúteos y las caderas, lo que da como resultado una figura de reloj de arena más curvilínea.

Sin embargo, debido a la naturaleza del procedimiento, las embolias grasas que ven grasa ingresar al torrente sanguíneo y causar un bloqueo, son un riesgo real y son la complicación más común.

“La recuperación de este procedimiento es muy intensa, definitivamente la más dura hasta el momento. Tienes que usar una prenda de compresión las 23 horas del día durante dos meses y puede ser bastante incómodo”.

Pero el dolor o los costos son pequeñeces delante de "llevar una vida más feliz y segura", explica la artista.

Serena toma este lema literalmente y anticipa con entusiasmo su próximo procedimiento: un segundo aumento de senos para aumentar el tamaño de su pecho, que seguramente no será el último.

“Nunca dejaré de operarme. Una vez que complete todo lo que me gustaría hacer y esté satisfecha, seré feliz y contenta, pero una vez que comience a envejecer, se trata de mantenimiento y de mantener ese aspecto juvenil”.

Dijo que cuando llegue a cierta edad se tratará de estiramientos faciales y oculares, pero al final del día, todos los procedimientos se tratan de sentirse empoderada.

