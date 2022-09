Líderes migrantes de EE UU esperan reunirse con el presidente de México para octubre

Es muy probable que los líderes migrantes de Estados Unidos logren reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador el próximo mes de octubre, al concluir una serie de mesas redondas que están celebrado este mes, y luego del encuentro que tuvieron con el canciller Marcelo Ebrard.

“De acuerdo a palabras textuales del secretario Ebrard, con toda seguridad se efectuará una reunión entre los líderes migrantes y el presidente Andrés Manuel en Palacio Nacional, en algún momento durante el mes de octubre”, dijo Juan José Gutiérrez, líder de la Coalición Derechos Plenos de los Inmigrantes.

Gutiérrez formó parte de una comitiva de 16 líderes que se reunieron con el canciller Ebrard el martes 29 de agosto en la ciudad de México; y el lunes 28 de agosto con el director del Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), Luis Gutiérrez Reyes.

“A partir de la reunión con el canciller Ebrard se acordó celebrar 4 reuniones, el 6, 13, 20 y 27 de septiembre con todos los que participamos en el encuentro con el canciller y algunos funcionarios de relaciones exteriores y del IME para armar un plan de acción que se le entregará al presidente previo a nuestro encuentro con él”.

Juan José Gutiérrez, uno de los líderes migrantes presentes en la reunión con el canciller Marcelo Ebrard. (Cortesía)

Dijo que la reunión fue histórica en el sentido que no se acostumbraba en los gobiernos anteriores tener este tipo de eventos en los que diferentes voces migrantes se encontraran con funcionarios del más alto nivel para hacer propuestas y peticiones en torno a las problemáticas que sufren los migrantes.

“Antes buscabas la forma de acercarte a la autoridad y lo hacías en forma individual, nunca de manera colectiva”.

Gutiérrez dijo que la reunión le dejó un sabor dulce, en el sentido de que considera que hay seriedad por parte de las autoridades del gobierno de México.

“Se identificaron temas de interés para presentar al presidente de la república en un plan de acción; y pienso que en lo que le resta de su mandato, aún se puede hacer mucho”.

Agregó que si líderes y autoridades hacen las cosas bien, podrían establecer cimientos de carácter institucional que trasciendan el sexenio y se institucionalicen.

Entre los asistentes al evento estuvieron Efraín Jiménez del Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes; Avelino Meza de Fuerza Migrante; Guadalupe Gómez de la Federación de Clubes Zacatecanos del sur de California; el abogado Aarón Ortiz del despacho legal Taylor Lee & Associates de Atlanta, Georgia; Juan Leonardo Sanders Alarcón, representante migrante en Nueva York; Manuel Castro Revueltas de la Coalición de Migrantes Mexicanos; Sigifrido Muñoz de la Federación de Clubes en Fort Worth, Texas, entre otros.

Fue notable la presencia de tres mujeres, Margarita Lugo Fonseca de la Federación de Clubes Michoacanos de Illinois; Nerida Vargas de la Federación Nayarita Fenine; y de la representante de Life Matters, la residente del Valle de San Fernando, Lupita Adabache.

Manuel Castro considera que se puede avanzar mucho en la amplia agenda migrante. (Araceli Martínez/La Opinión)

Bastante positiva

Manuel Castro, líder de la Coalición de Migrantes Mexicanos, dijo que la reunión con el canciller Ebrard fue bastante positiva porque se avanzó en varios temas.

“Finalmente se pudo presentar buena parte de la agenda migrante de una manera robusta y global. Antes eran temas aislados, pero no se tocaba la parte económica; o si se hacía, no se abordaba la participación ciudadana”.

Precisó que la agenda migrante es muy amplia porque abarca cuestiones culturales, económicas, sociales y hasta de identidad y retorno de las comunidades migrantes; y por fin – dijo- las autoridades mexicanas se dieron cuenta que no pueden poner ciertas respuestas a necesidades muy específicas.

“Lo único que le cuestionamos al canciller fue por qué hasta cuatro años después nos reunimos, ya que ahora tenemos que trabajar a marchas forzadas para en dos años, tratar de resolver lo más que se pueda de esta agenda que es bastante compleja con muchos temas”.

Observó que hay dos cosas que se mencionaron en la reunión. El mandato de resolver la agenda en dos años, pero se habló que muy posiblemente no se va a poder lograr en este tiempo, y van a tener que pasar la estafeta al siguiente presidente.

“Es la primera reunión oficial, pero tenemos mucho qué hacer. Después de esto, se piensa que para octubre, va a ver otra reunión con el presidente para presentarle lo más que se pueda de la agenda”.

Fueron 8 los temas que se escogieron para hablar con el canciller Ebrard: la necesidad de tener acceso permanente a la legislatura para que se desatoren las propuestas de los mexicanos como por ejemplo el derecho al voto y a una mayor participación democrática.

Otros temas fueron un pacto mundial de desarrollo para propiciar el desarrollo de las comunidades menos favorecidas en Estados Unidos; la participación del gobierno en el fortalecimiento de las organizaciones de oriundos mexicanos; la creación de un instrumento de ahorro e inversión; proyectos de coinversión entre México y EE UU; asignación de recursos para la atención a los migrantes; y transformar los consulados en verdaderos procuradurías de defensa de los inmigrantes, entre otros.

Líderes migrantes y autoridades mexicanas tienen el reloj en contra para avanzar en la agenda migrante. (Cortesía)

Una reunión que llega tarde

Aarón Ortiz-Santos, socio de la firma de abogados Taylor Lee & Associates de Atlanta y miembro del Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (Colefom) y el Consejo Legislativo Migrante Binacional (Colebim), consideró que la reunión llega tarde, aunque reconoció que fue buena porque las y los mexicanos residentes en el extranjero pudieron ser escuchados por el canciller y su equipo de trabajo.

” Prueba de ello es que se establecieron 4 mesas de trabajo. La mesa 1 con temas de cancillería, citas, procuraduría social, mejora en el servicio etc; la mesa 2 con la agenda USA legalización, DACA etc.; la mesa tres: dependencias federales, Hacienda SAT INE etc. y la mesa 4: comunidades mexicanas, SRE y poder legislativo, ejercicio de derechos políticos plenos, identidad, etc”.

Observó que trabajarán todo el mes de septiembre en estas mesas con el objeto de buscar una reunión con el presidente López Obrador.

“Nos quedan poco más de dos años para poder aterrizar estos temas, pero mucho va a influir que sigamos trabajando con el canciller y su equipo. Esperamos que sean receptivos a nuestras propuestas ya que no queremos solo ser escuchados sino incidir en los cambios que se realicen en apoyo a las y los mexicanos residentes en el extranjero“.