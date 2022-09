Mujer celebra en antro y con acta en mano que se divorció: “La noticia más esperada”

Un divorcio para muchas personas es un gran fracaso y una de las situaciones más complejas tras una relación; no obstante, para otros pareciera que es la mejor noticia de sus vidas, así fue para una mujer que no dudó en presumir su separación definitiva.

Y es que una fémina de Estados Unidos compartió a través de un video en su cuenta de Facebook que posteriormente se hizo viral en TikTok que tenía en sus manos su acta de divorcio.

Según lo que se ve en la grabación, la encargada del antro anuncia que hay una persona entre el público que se acaba de divorciar, por lo que la mujer no duda en sacar de su bolsa el acta y gritar que está felizmente soltera.

“La más divorciada del condado. Jajajaja este fin de semana por fin la noticia más esperada, tardó pero llegó y obviamente se iba a festejar. No saben lo liberador que se siente, tanto que ya me quiero casar otra vez jajajajaja (bromita). Y para ti que me lees, quiero decirte que nunca es tarde para comenzar de nuevo, que no te de miedo ni el que dirán ni ninguna de esas cosas tan cuadradas, vida solo hay una y el que tenga miedo a morir que no nazca…”, dice extasiada.

Las reacciones no faltaron, pues hubo quienes la felicitaron mientras que otros consideraron que se había tardado en tomar esa decisión. “Felicidades por esa gran decisión que te hace muy feliz, bendiciones y te mando mis mejores vibras para todo lo que desees”, fue uno de los miles de comentarios.

