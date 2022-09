Orbelín Pineda volvió a la vida con Matías Almeyda: el mejor mexicano de la temporada que fue desechado por el Celta de Vigo

Orbelín Pineda volvió a sonreír. El mediocampista mexicano venía de vivir un verdadero calvario dentro del fútbol español. El azteca fue desechado por el Celta de Vigo, pero su talento hoy lo disfrutan en Grecia de la mano de Matías Almeyda.

El fútbol de Europa no le había quedado grande a Pineda. El mexicano tuvo escasas oportunidades con el Celta de Vigo que no le permitieron demostrar su talento. En lugar de regresarse a la Liga MX, el azteca decidió mantenerse en Europa para demostrar su valía. Matías Almeyda le dio una oportunidad y el “Mago” no la desaprovechó.

Pineda, el mejor mexicano en Europa

En su primera temporada con el AEK de Atenas, Orbelín Pineda no está decepcionando. El ex jugador de Cruz Azul ha iniciado la temporada en llamas y se ha establecido como el mejor mexicano de la temporada.

El “Mago” ha jugado tres partidos en este inicio de campaña. Con solo 224 minutos dentro de la cancha, el azteca ha podido marcar 2 goles y repartir 1 asistencia. Sin duda alguna el fichaje de Pineda fue un gran acierto de Matías Almeyda, entrenador argentino que ha potenciado al mexicano. Sin duda alguna el resurgir de Orbelín es una excelente noticia para los intereses de la selección mexicana.

