Orbelín Pineda y su rechazo a la Liga MX: el futbolista mexicano reveló las razones por las que no quiso volver a México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La novela de Orbelín Pineda finalmente llegó a su fin. Luego de tanta incertidumbre por su salida del Celta de Vigo, el mexicano se mantendrá en Europa, pero esta vez cedido al AEK de Atenas. En el fútbol de Grecia se reencontrará con Matías Almeyda. Pero antes de aclarar su presente, el “Mago” le dio la espalda a la Liga MX.

El futbolista mexicano explicó las razones por las que decidió rechazar las ofertas del Toluca y Chivas de Guadalajara. Pineda consideraba que sus sueños estaban más allá de la Liga MX y además tenía el deseo de tener una revancha en Europa, luego de una participación nula con el Celta de Vigo. Luego de explicar sus razones, el “Mago” le agradeció a los directivos del fútbol mexicano que confiaron en él.

“Agradezco a todas las personas que estuvieron cerquita de mí, que estuvieron preguntando mi situación como Nacho Ambriz, Ricardo Peláez, Sinha; la verdad hay que saber agradecer, porque nunca sabemos dónde podemos estar”, sentenció Pineda en una entrevista con Fox Sports.

Una dura situación en España

Orbelín Pineda dejó el fútbol mexicano como una de las figuras del torneo. Pero sus galones no le permitieron tener oportunidades en el balompié de España y el azteca sufrió una metamorfosis completa, pesadilla que, por suerte, ya acabó.

“Venía de jugar casi todos los partidos, llego a Celta y me toca una posición en la que no me daban minutos, y ahí empieza una situación, tu cabeza da vueltas y preguntas qué pasó“, describió. View this post on Instagram A post shared by ΑΕΚ ATHENS FC (@aekfc_official)

También te puede interesar:

· Orbelín Pineda es expuesto por Efraín Juárez: el ex futbolista mexicano reveló el desprecio del “Mago”

· Dani Alves será mimado en México: el ex jugador del FC Barcelona ganaría $100,000 dólares por partido

· De ser un millonario con las Águilas del América a jugar en el Torneo Aguacate de Peribán: conoce el curioso presente de Michael Arroyo