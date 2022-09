Sherlyn iniciará el tratamiento con el que será mamá por segunda vez: “Que venga sano o sana”

Sherlyn confiesa que está lista para ser madre por segunda vez, por lo que en los próximos días comenzará con los estudios para saber si nuevamente dará vida por medio de inseminación artificial o será una fecundación in vitro.

Hace unos días Sherlyn se defendió de quienes la critican por la manera de criar a su hijo, por lo que no solo envió una contundente respuesta a sus detractores en la que les pidió no hablar de la maternidad ajena, dejando ver que es una mamá feliz, plena y lo que más disfruta en la vida es poder estar al lado del pequeño André.

Al respecto, la actriz fue entrevistada en el aeropuerto de la Ciudad de México acerca del video compartido en sus redes sociales, el cual reforzó asegurando que envió ese mensaje para concientizar a las madres que, al igual que ella, hacen lo mejor por educar a sus hijos.

“Dejemos de escuchar los comentarios de los demás y enfoquémonos en disfrutar que bastante complicado es y bastante desvelo y bastante nos cuestionamos todos los días si lo estamos haciendo bien como para aparte poner atención a todo lo que la gente tiene para opinar”, dijo.

Pero Sherlyn González está viviendo al máximo esta etapa de su vida, por lo que incluso, ya está a punto de iniciar un nuevo tratamiento para dar vida a su segundo hijo, por lo que tuvo que poner punto final a sus vacaciones para comenzar con los estudios y ponerse en manos de los especialistas.

“Si por mí fuera me hubiera quedado más días en la vacación, pero regreso para visitar a mi doctor, vamos a exámenes de todo. Mismo proceso y vamos a ver cuándo pega, pero empiezo el proceso ya”, dijo.

La ex participante de ‘Tu Cara Me Suena’ dijo estar feliz con la idea de convertirse nuevamente en madre, aunque todavía no tiene claro si su segundo embarazo se dará nuevamente con el método de inseminación artificial o será con una fecundación in vitro.

“Sí, estoy muy emocionada va a ser inseminación, mañana tengo plática con mi doctor para saber si hacemos inseminación o in vitro, pero me gustaría que venga sano o sana”. Sherlyn

Durante el mismo encuentro con los reporteros que fue retomado por el programa ‘Ventaneando’, Sherlyn destacó que actualmente no tiene pareja sentimental, pero hay alguien que la tiene muy enamorada.

“Enamorada de mi hijo, sin pareja, estoy soltera. Sola, solicitada y soltera“, puntualizó.

