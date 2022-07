Sherlyn revela cómo debe ser el hombre que logre conquistar su corazón: “La lista es larguísima”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Tras los rumores que aseguraban Sherlyn está estrenando romance y que inclusive se había comprometido durante su reciente viaje por Europa, la actriz confesó que no es verdad, pero sigue abierta al amor y tiene muy claras las características que deberá cumplir el hombre que llegue a conquistar su corazón.

Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, que la actriz mexicana desmintió los rumores sobre un posible romance con el político mexicano José Luis Chanito Toledo, con quien se le relacionó sentimentalmente hace algunas semanas debido a que compartieron algunas imágenes del viaje que realizaron a París, en donde también se especuló sobre un supuesto anillo de compromiso que usó.

“No mis amores, no tengo novio. Vi que hubo mucha especulación al respecto y que si ya estaba comprometida y no sé qué tanto, no hay anillo, no hay novio. Hay pretendientes, pero ahorita no tenemos tiempo ni muchas ganas”, explicó.

Y remató asegurando que, “por chismosos se fueron con la finta”, por lo que pidió no creer nada hasta que ella lo anuncie.

Pero eso no fue todo, ya que la ex participante de ‘Tu Cara Me Suena’, aprovechó para responder sobre las características que deberá cumplir el hombre con quien decida compartir su vida y formar una familia.

“Que me contribuya a mí como mujer, que me haga crecer. La lista es larguísima, pero porque sé el tipo de mujer que soy, también sé el hombre que voy a elegir”, expresó.

Para Sherlyn lo más importante es que, además de ser un gran compañero de vida, también sea un buen ejemplo para su hijo André.

“¿Qué requiere? Ser un hombre bueno, íntegro y que sea un buen ejemplo para André. Quiero un hombre que sea inteligente, amoroso, respetuoso, que esté alejado de las drogas, del alcohol y que sea exitoso en cualquier cosa que haga. Ya saben que mi especialidad no son los guapos, pero definitivamente tiene que ser un hombre al que admire mucho, con el que me divierta y un hombre que trabaje todos los días para ser la mejor versión de sí mismo”, añadió a su lista de prioridades.

Entre otras cosas, compartió que ya está en pláticas con sus doctores para darle un hermanito al pequeño André, ya que considera que es el mejor regalo que le puede dejar.

“Me encantaría que André tuviera la bendición que he tenido yo de tener hermanos que es lo mejor que le podemos dar a los hijos”, puntualizó la famosa.

