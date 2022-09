“Todo el mundo tiene derecho a ser un idiota”, dice Biden luego de que interrumpieran su discurso en Milwaukee

El presidente Joe Biden protagonizó un momento incómodo al ser interrumpido durante un discurso en Milwaukee y llamar idiota al responsable de la interrupción.

“No, no, no, no, déjalo ir. Él es, mira, todo el mundo tiene derecho a ser un idiota”, expresó Biden. Aunque no quedó claro qué estaba diciendo el inconforme que interrumpió la presentación del mandatario.

Esta situación se dio en medio de un viaje del presidente a Wisconsin el Día del Trabajo para pronunciar un discurso en Milwaukee Laborfest.

En el lugar, Biden habló sobre su respaldo a los sindicatos y elogió las victorias legislativas demócratas, como el paquete de alivio del coronavirus del año pasado y un proyecto de ley para invertir en la fabricación nacional de semiconductores que promulgó en agosto, señala el sitio thehill.com.

El pasado jueves, el presidente también les contestó a los manifestantes mientras pronunciaba un discurso en horario prime-time en el Independence Hall de Filadelfia. Sus detractores gritaron “F Joe Biden” y la frase anti-Biden “Vamos, Brandon”.

“Tienen derecho a ser escandalosos. Esto es una democracia”, expresó el mandatario de 79 años durante ese discurso, y añadió: “Los buenos modales no son nada de lo que hayan sufrido”.

La visita de Biden en Wisconsin ocurre dos meses antes de las elecciones parciales de noviembre. El gobernador de Wisconsin, Tony Evers (D), y el candidato demócrata al Senado, Mandela Barnes, se alistan para competir contra el candidato republicano a gobernador Tim Michels y el senador Ron Johnson (R-Wisconsin), respectivamente, de acuerdo con thehill.com.

La semana pasada se dio a conocer que el índice de aprobación pública del presidente Joe Biden cayó ligeramente, según los resultados de una encuesta de opinión de Reuters/Ipsos.

Según la encuesta, el 38% de los estadounidenses aprueba el desempeño laboral del mandatario.

En cuatro encuestas semanales en mayo, junio y julio, se registraron las calificaciones más bajas de Biden con el 36%. No obstante, ni así igualó el nivel más bajo de su predecesor, Donald Trump, cuya popularidad tuvo su punto más bajo con un 33% en diciembre de 2017.

