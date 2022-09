Un mexicano causa impacto en las Grandes Ligas: el poder azteca impresiona en los Washington Nationals

El mexicano Joey Meneses realizó un recorrido de 13 años en los circuitos minoritarios hasta su llegada esta temporada a las Grandes Ligas con los Nacionales de Washington, un equipo donde se ha convertido en una luz en medio de una oscura temporada.

Sin aspiraciones de llegar a la postemporada, y tras la salida mediante un canje de sus estelares, el dominicano Juan Soto y Josh Bell, los Nacionales le han dado la oportunidad de jugar a Meneses, quien ha respondido de manera extraordinaria con el madero.

Joey Meneses se fue de 5-3 con una producida y ya batea para .339 con @Nationals.

pic.twitter.com/5p1kLnG7ke — Cuarto Bat ® (@cuartobatmx) September 6, 2022

Este lunes, Meneses logró tres imparables y una carrera remolcada en cinco visitas al plato para que los Nacionales frenaran a uno de los equipos más calientes de la actualidad en las Grandes Ligas, como lo son los Cardenales.

El conjunto de San Luis, antes de su derrota de este lunes (0-6), había ganado sus pasados cuatro encuentros y ocho de sus últimos 10 juegos.

Con este tipo de actuación, el nacido hace 30 años en Culiacán (México) ha marcado su estadía en el mayor de los circuitos del béisbol estadounidense demostrando en poco tiempo que su bate pertenece a las Grandes Ligas.

Meneses ha visto acción en 29 partidos y ha impresionado pegándole a la pelota por terreno de nadie en 25 encuentros, entre los cuales contabiliza 11 partidos de dos o más imparables, dos de tres y uno de cuatro -su marca personal, que firmó el pasado 1 de septiembre en un duelo ante los Atléticos de Oakland con un cuadrangular y cuatro carreras producidas-.

Joey Meneses in his first 29 @MLB games:



11 multi-hit games

• 8 2-hit games

• 2 3-hit games (inc. today)

• 1 4-hit game pic.twitter.com/WX2QBJmwTP — Washington Nationals (@Nationals) September 5, 2022

El inicialista de bate derecho, quien ya había demostrado su capacidad para producir en el béisbol invernal actuando con los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacifico y en la Serie del Caribe, ha logrado disparar 40 imparables en 118 ocasiones con el madero consiguiendo un promedio de bateo de .339.

El mexicano le ha puesto poder a su actuación con el equipo de la capital de los Estados Unidos registrando seis dobles y enviando siete pelotas por encima de la barda, lo que, junto a sus 118 turnos oficiales, le otorga una frecuencia de un vuelacercas cada 16.8 apariciones al plato.

Dicha frecuencia es tan buena como la que registra el estelar antesalista de los Cardenales Nolan Arenado, quien, en una temporada en la que compite por el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional (MVP), conecta un cuadrangular cada 16.9 ocasiones en las que agota una oportunidad de batear. For those just tuning in…



Joey Meneses spent 10 years in MiLB.



He was called up for the 1st time on August 2nd.



He homered in his 1st @MLB game and hit 5 more in August.



Tonight, he hit his 1st career walk-off, his 7th HR of the season. pic.twitter.com/AssvQKtY8H— Washington Nationals (@Nationals) September 2, 2022

Meneses, que viene de liderar la liga mexicana en carreras remolcadas, ha logrado ser una presencia productiva en la parte gruesa de la alineación de los dirigidos por el manager de origen puertorriqueño Dave Martínez alcanzando 16 empujadas y 20 anotadas.

El sinaloense no podrá cambiar el destino del equipo de Washington, pero su impacto ha sido evidente.

Así, la marca de los Nacionales con él en la alineación es de 13-16, incluyendo un desempeño que los ha llevado a seis triunfos en ocho compromisos.

También te puede interesar:

° El cromo más caro del mundo: una tarjeta del histórico Mickey Mantle fue vendida por $12.6 millones de dólares

° Lanzador dominicano acepta suspensión de MLB que lo dejará fuera de las Grandes Ligas por 80 juegos

° MLB salvaje: 12 jugadores fueron suspendidos por una trifulca en el juego entre los Seattle Mariners y los Angeles Angels