Úrsula Corberó, de ‘La Casa de Papel’, muestra su retaguardia en una atrevida selfie frente al espejo

Vaya revuelo causó la actriz española Úrsula Corberó luego de publicar una atrevida selfie frente al espejo donde dejó al descubierto los atributos que la han llevado a ser una de las mujeres más codiciadas de la industria.

Para su improvisada sesión de fotos, la famosa detrás de historias como “G.I. Joe: Snake Eyes”, “El internado” y “La embajada” deleitó la pupila del público al mostrar su perfil a la cámara enfundada en un microbikini rojo.

Úrsula Corberó vía Instagram. pic.twitter.com/0uW9kjxytL — Miss News (@MissNews5) September 5, 2022

Además, con mirada traviesa, evidenció su retaguardia en una pose que dejó poco a la imaginación. Cabe recalcar que su cabellera mojada delató el día de piscina del que disfrutó durante su estancia en Cataluña.

La candente fotografía formó parte de un carrusel de imágenes en el que la española dio una probadita de una reciente escapada de la rutina; esto en compañía de su novio, el también actor Chino Darín, a quien se aprecia en una de las postales publicadas.

No pasó mucho tiempo antes de que la actividad de Úrsula Corberó desatara una ola de mensajes en la sección de comentarios. No faltaron los piropos, felicitaciones y uno que otro reclamo por su despampanante belleza.

“Está bien bonita la Tokio verdad?”, “No puedo soportar tanta belleza, auxilio”, “Tas que me muero”, “Pero tan linda”, “Te has pasado” y “Estás monísima, me encanta verte de regreso en Instagram”, son algunos de los mensajes que se leen bajo la imagen.

