Joven termina a su novia, días después ella se sacó la lotería

Terminar con su novia fue el peor error que tuvo un joven de Reino Unido. Daniel White es el protagonista de esta historia, quien después de años de relación decidió cortar a Courtney Davis.

La chica tomó a bien la determinación de su amado, por lo que ambos comenzaron con un proceso de duelo: Fue un romance escolar y adolescente que simplemente se desvaneció. Diferentes intereses, otros amigos”, dijo White para medios locales.

Días después la mujer se encontró con la mejor noticia de su vida, ya que su hermana le avisó que se había ganado la lotería, por lo que su familia gozaría de 70 millones de dólares.

Una vez que la noticia se hizo de carácter público, los amigos de Daniel White lo comenzaron a molestar, por lo que el hombre no tuvo de otra que expresar su sentir por “quedarse cerca de ser millonario”.

“Todos mis compañeros me están atacando. Lo primero que supe de su victoria fue que mi teléfono se volvió loco. Todos mis amigos bromistas me enviaban mensajes y enlaces preguntándome si estaba destrozado. Otro dijo ‘¿cuánto has llorado desde que te enteraste, compañero?’”, señaló.

“Simplemente, me agarré la cabeza. Me puse feliz por ellos, pero obviamente siento que me podría haber tocado a mí”, añadió al enterarse que la familia compartiría la fortuna con quienes fueran parte de su entorno.

Los medios intentaron buscar las impresiones de la joven que ahora tiene arreglada su vida, pero no tuvieron suerte, sin duda, el hombre pudo estar disfrutando en estos momentos de millones de dólares.

