Maestra que fue premiada como “la profesora del año” fue detenida por abusar de un menor

Del cielo al infierno pasó una maestra después de ser premiada como “profesora del año”, ya que ahora fue detenida por abusar de un menor de edad.

Los hechos se registraron en Carolina del Norte, precisamente en en una escuela secundaria del condado de Johnston. Amanda Doll, de 37 años, fue detenida el pasado viernes y en estos momentos enfrenta cargos por violación de un menor, acto sexual con un estudiante y libertades indecentes con un niño.

Una fianza de un millón de dólares y la negativa de que su esposo la representara fueron las medidas que tomó el juez a cargo del caso que inmediatamente se dio a conocer en el país.

Los estudiantes del centro educativo se dijeron sorprendidos por el arresto de la docente: “Ella era mi maestra de inglés”, dijo Leonardo Delaguila y añadió: “Fue extraño porque alguien que hizo algo así me estaba enseñando. Simplemente se sintió extraño”.

Carley Weeks y Katie Parrish, otros de los estudiantes de secundaria, expresaron su sentir al ver a su maestra en esta situación: “Bueno, definitivamente me alegro de que ya no esté aquí, pero definitivamente me preocupan los otros maestros aquí”, expresó uno de ellos. “Viniendo de ella, no me lo esperaba. Era tan querida, era una maestra tan relajada”, agregó el otro chico.

En cuanto a la postura de la escuela, emitió un comunicado con el siguiente mensaje: “Las Escuelas Públicas del Condado de Johnston toman en serio cualquier alegación de mala conducta del personal. Aunque no podemos discutir los detalles de una investigación sobre la presunta mala conducta del personal, podemos confirmar que cada vez que surgen tales alegaciones, nuestra administración responde rápidamente, investigando las alegaciones y, a veces, retirar al personal de las aulas hasta que se complete una revisión exhaustiva. Los administradores escolares siempre pueden y están dispuestos a hablar con todos los padres que puedan tener inquietudes”.

