Mujer acusa discriminación por tener toda la cara tatuada: “No consigo empleo”

La discriminación continúa siendo una constante en varias partes del mundo, tal es el caso de una mujer que lamentó que el tener toda la cara tatuada le ha impedido conseguir trabajo.

La joven que radica en Reino Unido, de nombre Melissa Sloan, compartió que su adicción a los tatuajes, mismos que tiene en todo su rostro y el cuerpo, le ha llevado a ser rechazada en todos los empleos en los que se presenta.

“Es como cuando tienes un cigarrillo o una bebida, te vuelves adicto. No puedo detenerlo ahora, es adictivo, para mí de todos modos. Simplemente no puedo detenerlo. Mi novio me los hace, me hace los tatuajes estilo prisión”, declaró al Daily Star.

La mujer de 43 que es madre reveló que todo inició cuando tenía 20, por lo que a partir de ese momento se hace tres diseños a la semana, incluso confesó que lleva consigo su pistola para marcarse la piel cuando desee.

“No puedo conseguir un trabajo. No me tendrán. Solicité un trabajo limpiando baños donde vivo y no me aceptan debido a mis tatuajes”, agregó sobre el calvario con el que se ha encontrado en su búsqueda por tener una vida laboral estable.

La entrevista que le concedió al medio inglés tiene como objetivo que alguna empresa le brinde una oportunidad sin importar su pasión y adicción, ya que le gusta ponerse hojas de marihuana, telarañas, conejitas de Playboy, flores, banderas y cualquier cosa que le agrada.

