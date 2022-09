Un mexicano es el capricho del FC Barcelona: otro azteca podría firmar por el gigante del Camp Nou

Los rendimientos de los futbolistas mexicanos en Europa aumentan el interés del Viejo Continente por los futbolistas aztecas. Cada vez es más frecuente ver a los futbolistas de El Tri en importantes clubes europeos. El FC Barcelona sería otro club que tendría a un mexicano entre sus filas: Julian Araujo sigue siendo objetivo de los catalanes.

Semanas atrás se hablaba de la posibilidad de que Araujo llegara al conjunto blaugrana. Este rumor fue ratificado a pesar de que la operación no pudo concretarse. Xavi Hernández pretende reforzar el lateral derecho. Muchos nombres sonaron en España hasta que se concretó el traspaso de Héctor Bellerín. Sin embargo, Araujo sigue siendo una alternativa.

Barcelona are getting closer to sign Hector Bellerín. Player is just waiting for final call to join Barça and then sign the contract — not accepting proposals from Italy to join FCB. 🚨🔵🔴 #DeadlineDay



Julian Araujo from LA Galaxy, deal now collapsed after further contacts. pic.twitter.com/TkXDKuvuDw— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

Según reportes de Fabrizio Romano, el joven defensor de Los Ángeles Galaxy interesa mucho entre la directiva y el cuerpo técnico del conjunto español. A pesar de que no lograron cerrar un acuerdo en el mercado de verano, se estima que las negociaciones con el equipo de la MLS continúen. Barcelona wanted to sign Julián Araujo as he's highly rated, impressive talent – one for the future. There was no agreement with LA Galaxy but Barça will monitor Araujo also in the next months. 🇺🇸 #FCB



There are also more important European clubs following Julián. pic.twitter.com/2KU4k2ATsc— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 4, 2022

Araujo y Qatar 2022

Sin duda alguna, el FC Barcelona deberá acelerar el proceso de compra en caso de que no quiera gastar mucho dinero por el mexicano. Probablemente, Julian Araujo estará en el Mundial de Qatar 2022 representando a México y una buena copa dispararía su valor. Actualmente el azteca está valorado en $5.6 millones de dólares y mantiene un vínculo con el LA Galaxy hasta 2025.

