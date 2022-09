VIDEO: Julio César Chávez le ofrece su ayuda y su clínica de rehabilitación a Pablo Montero

El cantante mexicano Pablo Montero sumó una polémica más a la que ya tenía por interpretar a Vicente Fernández en la bioserie no autorizada “El último rey: El hijo el pueblo”, pues el productor Juan Osorio lo acusó de no acudir al último día de filmación debido a supuestos problemas con el alcohol, algo por lo que Julio César Chávez le ofreció un lugar en su clínica de rehabilitación.

El cantante, de 48 años, ha enfrentado algunos problemas que podrían manchar su carrera como resultado de su adicción a las bebidas alcohólicas, como la negativa de Juan Osorio de volver a trabajar con él en otro proyecto luego de que no asistiera a última grabación de la serie por la que la familia del “Charro de Huentitán” tomó acciones legales.

Celebridades como el actor Carlos Bonavides han ofrecido su ayuda a Pablo Montero ante su supuesto alcoholismo. A él se sumó el ex pugilista Julio César Chávez quien aseguró en un encuentro con los medios, que lo más difícil para una persona con adicciones es pedir ayuda y señaló que Montero ya tocó fondo.

“Primeramente, Pablo Montero es muy amigo mío, es muy buen amigo y mis clínicas están abiertas no nada más para Pablo Montero, sino para cualquiera que tenga un problema de alcoholismo y drogadicción, también de anorexia o bulimia, cualquier tipo de adicción mis clínicas están abiertas. Simplemente nada más tiene que pedir la ayuda y yo con gusto. Yo porque ya toqué fondo me entiendes, pero es muy difícil que un adicto o alguien tiene problemas de drogadicción y alcoholismo, yo no sé la verdad, no me consta de verdad, Pablo Montero es muy amigo mío y lo aprecio mucho, es difícil pedir ayuda”.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ