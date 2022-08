VIDEO: Christian Nodal, Vadhir Derbez, Pablo Montero y Mauricio Ochmann entre los defraudados por empresario que se suicidó

El mundo del espectáculo de nuevo está bajo el ojo del huracán. Esto después de que Luis Oswaldo Espinoza Marín fue dueño de una de las inmobiliarias más reconocidas en México, misma que hoy es parte de una investigación por un fraude millonario por el que más de 100 personas han resultado afectadas entre ellas algunas celebridades como Christian Nodal y Vadhir Derberz.

Por medio de redes sociales el empresario de Zapopan, Jalisco, compartió un video en sus redes sociales donde se declara culpable de haber cometido fraude con su inmobiliaria Asesores Jurídicos Profesionales (AJP) y luego se suicidó. En el clip también señaló haber recibido amenazas de muerte y pidió que no se tomaran represalias contra su familia, pues indicó que no sabían de lo sucedido.

La Fiscalía de Jalisco informó a través de un comunicado que se habían recibido a 130 personas afectadas de las que, por lo menos, 96 ya lo habían acusado por fraude y malos manejos. Hasta el momento se ha señalado que la estafa presuntamente supera los 12 millones 400 mil dólares.

El hijo de Eugenio Derbez, Vadhir, es una de las celebridades afectadas por el caso Luis Oswaldo Espinoza ya que habría brindado recursos económicos que el empresario destinó a actividades distintas de su fin original.

Aunque en la lista también aparecen otros famosos como la actriz Fernanda Castillo, el cantante PeeWee, Carmen Aub, Rubén Omar Romano, Pablo Montero y la estrella del regional mexicano Christian Nodal quienes hasta el momento no han dado declaraciones al respecto.

Mauricio Ochmann, Miguel “El Piojo” Herrera, Mauricio Islas y la conductora Eli Castro también son parte de la lista de afectados en el fraude millonario, pues el empresario era el tesorero de la fundación Apadrina un Trasplante A.C., fundada por ellos y cuyo objetivo es apoyar a conseguir trasplantes de órganos y tejidos. View this post on Instagram A post shared by ᴄʜᴀᴍᴏɴɪᴄ.ɪɴᴄ ❦☽✰ 🐍 (@chamonic3)

