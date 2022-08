VIDEO: Así suena la nueva canción de Christian Nodal ¿dedicada a Belinda?

Christian Nodal se ha mantenido en los últimos meses en el ojo del huracán debido a las polémicas que ha protagonizado desde su ruptura con Belinda hasta su pelea con J Balvin, pese a todo esto el sonorense no descuida su carrera musical, es por eso que ya prepara su nuevo sencillo.

Pero a pesar de que Nodal ha estado involucrado en muchas polémicas, tal parece que de nuevo ya se encuentra mucho más tranquilo a lado de quien se presume es su nueva novia, la trapera argentina Cazzu, pues, aunque no han confirmado su relación, se han dejado ver muy enamorados en varios lugares.

En esta ocasión, por medio de Tiktok en donde han revelado un fragmento de lo que sería presuntamente la nueva canción de Christian Nodal, la cual es un tema de desamor, por lo que muchos aseguran que está dedicada a Belinda.

“Hoy me atacan los recuerdos, tu fantasma sigue aquí, no me cuida por las noches solo se burla de mí, aquí yo sigo tomando y voy de mal en peor porque ya me enteré que estás con alguien que te dice que te ama más que yo, sigo perdido en este vacío amor”, dice así la canción de Nodal.

Revelan fragmento de la nueva canción de Nodal y aseguran va dedicada a su famosa exnovia pic.twitter.com/gLWwnEsa1V — Lo + viral (@VideosVirales69) August 5, 2022

Aunque no se ha revelado el nombre de dicho tema ni tampoco la fecha en la que podría salir a la luz seguidores del intérprete de temas como “Aquí abajo”, “Ya no somos ni seremos”, “Botella tras botella”, entre muchas otras más, aseguran que esta nueva canción podría ser parte del nuevo disco “Foraji2”.

Este pasado 4 de agosto, en redes sociales los fanáticos de los llamados “Nodeli” recordaron la romántica velada que tuvieron el pasado 4 de agosto del 2021 Nodal y Belinda con motivo de su primer aniversario.

Debido a lo anterior los seguidores de ambos cantantes opinaron que los dos estuvieron muy enamorados mutuamente, por lo que piden que arreglen sus malos entendidos y se den una nueva oportunidad.

También te puede interesar: