Bannon es acusado de lavado de dinero en caso de recaudación de fondos para muro fronterizo

Steve Bannon, quien fuera asesor de Donald Trump, fue acusado este jueves por los fiscales de Nueva York de lavado de dinero, conspiración y fraude por una operación de recaudación de fondos para ayudar a construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Bannon, de 68 años, quien llegó a temprana hora a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, se hizo acreedor a dos cargos de lavado de dinero en segundo grado, así como un cargo de conspiración en cuarto grado en relación con su trabajo con We Build the Wall, según la acusación no sellada.



“Es un delito obtener ganancias mintiendo a los donantes, y en Nueva York, serás responsable”, señaló el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, en un comunicado.

Antes de entregarse, Bannon describió su situación como “una ironía” y resaltó “el mismo día que el alcalde de esta ciudad tiene una delegación en la frontera, están persiguiendo a la gente aquí por tratar de detenerlos en la frontera”.



Bannon desvió más de $1 millón para pagar a un presunto cómplice y cubrir gastos personales. Los fiscales alegaron que a los donantes, incluidos algunos en Nueva York, se les dijo falsamente que todo el dinero aportado se destinaría a la construcción.

De acuerdo con CNN, los fiscales de Manhattan investigaron a Bannon todo el 2021 mientras investigaban los negocios de Trump, sin embargo, la oficina del fiscal de distrito aplazó la decisión de acusarlo, pero ha sido hasta ahora que los fiscales federales concluyeron su caso contra sus tres cómplices.

Cabe recordar que el pasado abril, dos de los presuntos co-conspiradores en el esfuerzo del muro fronterizo, Brian Kolfage y Andrew Badolato, se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.

