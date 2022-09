Por qué las páginas web están eliminando el inicio de sesión con Facebook

Un gran número de páginas web ha eliminado la opción de poder iniciar sesión en ellas utilizando el botón de Facebook, el cual utiliza las credenciales del usuario para facilitar loguearse.

Entre estos sitios web se encuentra la plataforma de Dell, la cual hasta hace pocas semanas permitía que sus usuarios utilizaran esta opción para identificarse. No obstante, esta opción ya no está disponible y por lo que se sabe otras grandes compañías y plataformas han optado por seguir este mismo curso de acción. Entre ellas se encuentran Best Buy, Ford Motors, Pottery Barn, Nike, Patagonia, Match, e incluso Twitch.

Jen Felch, directora de información y del área digital de Dell, explicó que esta decisión obedece al desplome que ha registrado el uso de este tipo de botones. Argumentó que se debe principalmente a preocupaciones referentes a la seguridad y privacidad de los propios usuarios.

“Realmente solo miramos cuántas personas elegían usar su identidad de redes sociales para iniciar sesión, y eso simplemente ha cambiado con el tiempo. Una cosa que vemos en toda la industria es cada vez más riesgos de seguridad o apropiaciones de cuentas, ya sea Instagram o Facebook o lo que sea, y creo que estamos observando a las personas que toman la decisión de aislar esa cuenta de redes sociales en lugar de tener otras conexiones con él”, apuntó.

Todo esto ocurre en un momento en el que Facebook ha perdido terreno frente a otras plataformas, lo que se ha traducido en una pérdida de su influencia como marca de referencia en lo que a redes sociales se refiere. Muestra de ello fue el cambio en la política de privacidad de Apple llevado a cabo en 2021 que significó un duro golpe para su negocio publicitario, al no ser capaces de ofrecer anuncios orientados a públicos objetivo dentro de la plataforma cuando los usuarios ingresaban desde sus equipos con iOS.

Una de las razones que llevó a esta situación fue el escándalo protagonizado por Facebook y la firma de análisis de datos Cambridge Analytica. Esta compañía se encargó de recopilar información personal de 87 millones de perfiles para luego analizar, diseñar y lanzar al mercado anuncios de la campaña presidencial de 2016. A esto se suman las revelaciones realizadas por Frances Haugen una exempleada de Facebook que informó que la red social es consciente de los datos que causan sus redes sociales, pero que pese a ello no intenta solventarlos.

