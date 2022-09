VIDEO: Acosan a reportera en plena transmisión en vivo, le dieron un beso

Una reportera brasileña cumplió uno de sus sueños al cubrir la antesala de la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Velez en Río de Janeiro.

Sin embargo, cuando se encontraba haciendo un enlace y preguntándole a los fans sus impresiones previo al partido, un aficionado se propasó al besarla.

Al sentir la boca del hombre en su rostro, la periodista cambió por completo su imagen, pues se dejó ver muy molesta por la acción del hombre que huyó del sitio.

Posteriormente, la mujer acudió con la policía del estadio Maracaná para encontrar al sujeto que la acosó sexualmente. Minutos más tarde, en una transmisión en vivo, la reportera confirmó que quien se propasó con ella fue aprehendido.

“Fue solo un beso en la mejilla. No. No fue. Antes, tenían muchas maldiciones y acoso porque la transmisión en vivo duraba demasiado. Le pedí que se calmara y que no siguiera insultando, no era necesario. Las “disculpas” llegaron con una caricia en los hombros y un beso“, contó.

“Estuve a punto de ser llamado al vivo y mantuve la posición, hay una logística que requiere concentración. Otro intento de beso en el hombro. Lo esquivé y mi cámara captó su atención. El último beso fue el beso en la mejilla. Que podría haber estado en la boca y no cambiaría nada. He sufrido acoso sexual mientras trabajaba y eso es un delito”, añadió Jéssica Dias.

Su mensaje fue más allá y reveló que está a días de casarse, por lo que esta clase de acciones no las permitirá. “El sábado me caso y en el altar besaré al hombre al que le permití hacerlo. Estaré unos días fuera de aquí y de los canales. Gracias a todos”.

