En asalto al Capitolio, Trump violó la Enmienda 14: exabogado de la Casa Blanca

Donald Trump violó la Enmienda 14 del Artículo III de la Constitución respecto al asalto al Capitolio, lo que podría conducir a que no se le permita postularse nuevamente para la presidencia, indicó Ty Cobb, quien fue abogado de la Casa Blanca durante la administración del magnate.

En una entrevista en el podcast “The Takeout”, también señaló que una investigación más amplia estaría detrás de la indagatoria del Departamento de Justicia sobre si Trump manejó mal los documentos de la Casa Blanca, algunos de ellos altamente clasificados.

Según Cobb, la investigación abarcaría posibles delitos relacionados con el asalto al Capitolio de 6 de enero de 2021 y los esfuerzos para anular las elecciones de 2020.

“Se trata del panorama general, los problemas del 6 de enero, los electores falsos, toda la estafa con respecto a la ‘gran mentira’ y los intentos de… aferrarse a la presidencia de manera desesperada“, explicó el exfiscal general.

Lo que hace sospechar eso a Cobb es el alcance de la orden autorizada para registrar la propiedad Mar-a-Lago de Trump.

“La orden de allanamiento es inusualmente grande y amplia“, le dijo Cobb a CBS. “Es muy, muy completo en términos de los tipos de documentos que el gobierno podría tomar”.

“Por ejemplo, puede tomar cualquier caja que tenga un documento. Puede tomar cualquier caja adyacente a una caja que lo tenga”, añadió. “Esos son parámetros bastante amplios”.

Ty Cobb representó a la Casa Blanca durante la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta colusión de Trump con entidades rusas previo a las elecciones de 2016. Dicha indagatoria no arrojó cargos contra el empresario.

Al ser cuestionado sobre su experiencia en la Casa Blanca al ver a Trump lidiar con documentos, rutinarios o clasificados, Cobb dijo:

“Al presidente… se le advirtió muchas veces que no rompiera los documentos“, externó Cobb. “En mi propia experiencia, debo decir, no hubo nada tan importante como los informes de prensa que he leído. Lo vi romper artículos de periódicos que, lamentablemente, algún miembro del personal tendría que volver a grabar al final del día. Lo vi romper documentos intrascendentes, pero nunca lo vi romper un documento clasificado o algo que fuera importante”.

Además, considera que la investigación de documentos en contra de Trump no es su mayor amenaza.

“Creo que el presidente está en un serio problema legal, no tanto por la búsqueda, sino por la actividad obstructiva que realizó en relación con el proceso del 6 de enero”, explicó. “Creo que eso y los intentos de interferir en el conteo de elecciones en Georgia, Arizona, Pensilvania y quizás Michigan. Esa fue la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente intentó inconstitucionalmente permanecer en el poder de manera ilegal”.

Y consideró como “muy alta” la posibilidad de una acusación contra el expresidente.

Asimismo, dijo que las acciones de Trump en torno al asalto al Capitolio podrían conducir a que no se le permita postularse nuevamente para la presidencia.

“Hay una manera simple de descalificar al presidente Trump”, dijo Cobb. “Claramente violó la Enmienda 14 del Artículo III de la Constitución cuando brindó ayuda y consuelo y tres horas de inacción con respecto a lo que estaba sucediendo en los terrenos del Capitolio. Eso claramente brindó ayuda y consuelo a los insurrectos”.

