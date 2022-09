Juan Soler revela cómo fue el día en que Maki conoció a su actual novia

Una de las rupturas más inesperadas y controversiales fue aquella protagonizada por Juan Soler y Maki Moguilevsky, mamá de sus hijas Mía y Azul, pues por muchos años se consolidaron como un matrimonio sólido dentro del mundo del espectáculo.

No obstante, los famosos le dieron vuelta a la página y han retomado su vida amorosa sin temor al qué dirán. De hecho, el protagonista de ‘La Mexicana y el Güero‘ fue el primero en entregar su corazón nuevamente, de la mano de un viejo amor.

Se trata de una María José, quien fue su primera novia durante su época escolar en su natal Tucumán, Argentina. Y, aunque en un principio Juan Soler hizo de todo para mantener la identidad de su enamorada en secreto, ahora no duda en gritar su amor a los cuatro vientos.

Esto incluye a su ex esposa y madre de sus dos hijas, Maki Moguilevsky: “Pasé dos años y medio separado hasta que me reencontré con María José en una cena. María José fue mi primera novia en mi ciudad de Argentina. Nos reencontramos allá y dijimos: ‘¿Por qué no probamos?'”, detalló en entrevista con Matilde Obregón.

De acuerdo con el famoso, María José y Maki ya pasaron la etapa de la presentación y a diferencia de lo que se cree, mantienen una relación cordial. “De hecho, Maky la conoció hace muchísimos años, cuando Mía tenía 7 meses, coincidimos en una reunión y estaba María José con su marido y ahí coincidimos, hablamos, platicamos, convivimos unos minutos”, dijo.

Con respecto a su relación con la madre de sus hijas, el histrión detalló que se encuentran en buenos términos ya que siempre “hemos sido amigos, nunca hemos estado peleados en realidad”. Añadió que “hay mucho cariño, salimos a comer con las nenas, pasamos un par de vacaciones juntos”.

A pesar de la distancia que separa a Juan Soler de su novia actual, se dijo en una de las mejores etapas de su vida: “Y yo estoy muy contento, la verdad. Es una relación madura, de dos personas que ya están muy hechos“.

Te puede interesar:

• Juan Soler sube la temperatura con foto inédita de su juventud

• Maki se sincera y aclara está buscando el amor tal como lo hizo Juan Soler

• “Seguí mi camino”: Juan Soler confirma que tiene una relación con quien fue su primera novia