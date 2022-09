Mujer deja a su esposo por unos días, a su regreso encuentra su casa destrozada

Salir de su casa por unos días y dejar a su esposo solo fue la peor decisión que pudo tomar una mujer, ya que a su regreso encontró su casa hecha todo un desastre.

Fue a través de su cuenta de TikTok que la usuaria @bojorquezanaa compartió un video en el que muestra como se encuentra su casa luego de estar ausente un par de días, ya que su pareja no hizo ni el más mínimo intento por limpiar su hogar.

“Si te diera vergüenza, no hubiera encontrado yo la casa así, hubieras limpiado un poquito. Ta enojado porque dice que no voy a compartir esto. Vean, no les voy a enseñar todo porque me da más pena a mi, los días que me fui para Sinaloa y acabo de sacar esto del refri. El hombre no sacaba ni lo que se perdía del refri porque era mucho trabajo ¿verdad, baby?“, expresó la fémina en el video.

Las reacciones en un principio aplaudieron la acción de la mujer, pero después arremetieron y criticaron con dureza al esposo, por lo que la que usuaria no tuvo otra opción que eliminar la grabación.

“Es increíble que haya hecho eso, el peor esposo de todos”, “¿Por qué sigues con él?”, “No puede ser que tengas una pareja a la que la limpieza no le importe, lo peor es que lo grabaste, exhibiste lo sucia que está tu casa”, escribieron los molestos internautas.

El video comprueba que TikTok se ha convertido en una lugar con un gran alcance, donde hasta el más mínimo caso llega a todos los rincones del mundo.

