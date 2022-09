Joven se queja por recibir más de 10 mil pesos en sus XV años (VIDEO)

Una de las grandes tradiciones en México son los XV años, una celebración que marca a las jóvenes que buscan tener un día inolvidable.

Y es que esta fiesta incluye un vestido, un ramo, un grupo de chambelanes, entre otros detalles que buscan un gran ambiente.

Una quinceañera que recientemente no solo cumplió su sueño de tener la fiesta que siempre había querido, sino se hizo viral cuando se quejó de los regalos que recibió por parte de uno de sus invitados.

A través de su cuenta de TikTok, la red social sensación entre chicos y grandes, la joven mostró los obsequios que tuvo en marco de sus 15 años; no obstante, se dijo molesta con lo que recibió, ya que le regalaron aretes, collares y dinero en efectivo, mismo que sumaba 11 mil 300 pesos.

Uno de los sobres solo contenía un billete de 500 pesos, lo cual la hizo estallar: “500 pesos, roto, no vale”.

La actitud de la joven causó polémica y la llevó a recibir duras críticas, por lo que cerró su cuenta al ver que nadie estuvo de acuerdo con su postura.

“Yo con 500 pesos brinco de felicidad y ella con eso ni la veo emocionada”, “qué miedo ir a sus fiestas y que no te acepten el regalo porque no es dinero”, “Muchos adolescentes no saben ser agradecidos, y la culpa muchas veces es de los padres que les hacen pensar que todo se merecen”, “¿Qué te pasa? Una persona que quizá necesitaba ese dinero te lo dio, no seas malagradecida”, entre otros, escribieron los usuarios.

