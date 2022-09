Raúl Jiménez confiesa que no está en su mejor momento pero que estará listo para el Mundial de Qatar 2022 con el Tri

Falta poco más de un mes para el Mundial de Qatar 2022 y los jugadores empiezan a tener la Copa del Mundo en sus mentes, a pesar de que tienen que disputar las fechas de la liga y en algunos casos copas internacionales. Raúl Jiménez está perfilado a ser el delantero de México en Qatar aunque en las últimas semanas ha sufrido lesiones que lo han mantenido en un bajo nivel.

El delantero mexicano reveló en una entrevista con la cadena TUDN que conoce que no está en su mejor momento, pero que está motivado al 100% y está ilusionado porque cada vez más cerca está el mundial.

“Sí, me siento bien, al 100 por ciento, pero todavía no llego a ese nivel que mostré antes de la lesión, pero estoy a tiempo y ojalá llegue en los próximos meses para llegar a mi máximo en el Mundial. Me siento bien, tomaron precauciones para que no fuera algo más serio, pero bien, estoy contento e ilusionado, ya cada vez está más cerca el Mundial. Se decidió no jugar por precaución y creo que fue lo mejor”, dijo Jiménez.

En la última fecha de la Premier League, Jiménez se perdió el partido luego de que sintió una fatiga durante el calentamiento previo al encuentro contra el Southampton que lo dejó en la grada y no disputó ni un minuto. Esta lesión por fatiga se suma a la que sufrió en la pretemporada que no le permitió arrancar el torneo inglés como titular en el equipo de Bruno Lage.

“Bien, contento, en un buen momento, creo que en la pretemporada venía haciendo goles, tuve la lesión de la rodilla, paré un poco, regresé cuando la Premier League ya estaba iniciada, pero bien, creo que estoy haciendo bien las cosas, falta todavía para estar lo mejor que puedo estar pero voy por buen camino”, comentó el mexicano.

Raúl también habló sobre la lesión de Tecatito Corona, quien sufrió una fractura en su peroné y tobillo, y deberá recuperarse en dos meses si quiere llegar a Qatar 2022, y lo duro que es para un jugador recibir un golpe de esa magnitud justo antes del Mundial.

“Debe ser para él todavía más difícil, me acuerdo que ese día me mandaron mensaje y estaba saliendo de entrenar y ya todo era sobre ‘Tecatito’, sí te pega emocionalmente y no sólo es mi compañero, es un gran amigo con el que he compartido grandes cosas”, detalló el delantero de los Wolves.

Lee también:

Isabel II: la Premier League se une al luto por la muerte de la reina y suspende la jornada del fútbol inglés

Comité Olímpico Internacional suspenderá a Comité de Guatemala el 15 de octubre y quedará fuera de París 2024 si no cumple criterios

“Los delanteros del Tri fuimos cuestionados y hoy estamos en buena forma”: El doblete de Santi Giménez va con dedicatoria para el “Tata” Martino y los críticos de la selección