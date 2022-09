Te decimos las canciones que inspiró la reina Isabel II en su mandato

A lo largo de su reinado en el Reino Unido, la reina Isabel II no solo gobernó a todo su pueblo, sino también causó gran furor dentro de sus ciudadanos, sin contar que el surgimiento del punk hablaría sobre crear una anarquía contra ella.

Gracias a estos movimientos y protestas que realizaron los ciudadanos más jóvenes de aquella época, se crearon diversas bandas y grupos de música que utilizaron sus letras para protestar en su contra.

Y aunque no lo creas, estas canciones las puedes encontrar en cualquier plataforma de música en línea, además de que los mismos autores confesaron que no tenían miedo de escribirlas y cantarlas.

Aunque no todo fue miel sobre hojuelas, algunas de las bandas crearon canciones que sí apoyaban a la Corona Inglesa, y tal y como lo hicieron los Pet Shop Boys, algunas de las canciones no solo se burlaban de la monarquía, además retrataban la realidad de algunos ingleses.

El ejemplo perfecto es la melodía ‘Dreaming of the Queen’, la cual habla de tomar el té con la monarca.

Acá te dejamos este tema de la banda para que la escuches además de que es una de las más bailables.

‘The Queen is dead’, los polémicos Smiths

The Smiths es una de las bandas más reconocidas del Reino Unido no solo por sus letras y los comportamientos de Morrisey, su vocalista, también por ser uno de los que más habla de su país y en un disco tan emblemático no desaprovecharon para lanzar una dura crítica a la Realeza.

Y es que no solo su disco lleva implícito de qué iba a tratar, también la canción del mismo nombre ‘The Queen is dead’, fue todo un movimiento en contra de la Corona Inglesa.

Acá está para que la escuches y entiendas el pequeño enojo de la Reina Isabel II.

Anarchy on th UK, sex pistols

​Como ya lo mencionamos, la relación entre los Sex Pistols y la Reina Isabel II fue complicada, y es que la agrupación de Sid Vicius no perdió la oportunidad para criticar a la monarca en no solo una , sino en dos canciones.

Y es que no sólo ‘God save the Queen’ causó polémica en el mundo, la canción ‘Anarchy in the UK’, fue duramente criticada debido a que hablaba de la desigualdad que había en el país.

​No dejes de escuchar estas canciones que la Reina Isabel II inspiró a estas agrupaciones.