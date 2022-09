A pesar de su mal momento, Juan Soto lanzó una advertencia a los Dodgers y a Julio Urías: ¿La cumplirá?

La serie entre los San Diego Padres y Los Angeles Dodgers es históricamente una de las más apasionadas. En esta ocasión el pelotero dominicano Juan Soto quiso meterle más sazón al asunto, a pesar de estar pasando por un bache ofensivo desde su llegada al equipo.

El primer juego de la serie quedó en manos de San Diego pero aún Soto sigue sin dar muestras de lo que es y de la razón por la cual lo firmaron en una histórica transacción. A pesar de la situación, Juan Soto se mostró seguro de resurgir y que los Padres se impusieran en la serie contra los Dodgers.

La advertencia de Juan Soto

Pese a estar pasando por malos momentos con un bajo average y bajo los señalamientos de la afición que hasta lo ha abucheado, sin embargo Juan Soto no sé amilanó y antes del inicio de la serie lanzó una advertencia.

“Perdimos una serie pero todavía estamos en la temporada regular. Los enfrentaremos de nuevo y seremos muy positivos para vencerlos”, aseguró el ex Nationals Washington, en palabras reseñadas por BolaVip.

Juan Soto vs Julio Urías

Luego de la frase de Soto, los Padres lograron ganar el primero de la serie pero aún faltan dos encuentros. La serie comenzó el viernes 9 de septiembre y finalizará el domingo 11 de septiembre. Julio Urias has gone 5+ innings in 6 of 8 starts against the Padres allowing no more than 2 runs in each. He holds the NL ERA lead entering today.



En ese sentido se anunció que los siguientes abridores por los Dodgers serán Urías y Blake Snell. Queda esperar si Soto despierta o por el contrario sigue sumergido en su mala racha que lo ha marcado desde su llegada a los San Diego Padres.

