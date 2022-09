Cristian Tello quiere hacer historia en la MLS y aclara que ya no es una liga “para jubilarse”

Con ambición y toda la ilusión del mundo. Así ha aterrizado en Los Angeles FC (LAFC) el español Cristian Tello, que aspira a dejar huella en el potente equipo liderado por Carlos Vela y también en la MLS. “Vengo con ganas de tener un proyecto a largo plazo”, afirmó a Efe.

“Ilie Sánchez, compañero del LAFC al que conoce desde la cantera del Barcelona se ha hecho un nombre en esta liga y yo vengo con la intención de hacer lo mismo: que cuando me vaya de este club o de la MLS se recuerde mi nombre como un nombre importante“, añadió.

El fichaje de Tello (hasta el final de 2022 con opciones para 2023 y 2024) es la guinda para la lujosa plantilla del LAFC, el mejor equipo de la liga hasta el momento y el favorito para coronarse con la MLS Cup.

Con el mexicano Carlos Vela como faro y el colombiano Cristian Arango como artillero (15 goles), el conjunto angelino fichó este verano a estrellas como el galés Gareth Bale o el italiano Giorgio Chiellini.

La MLS no es una liga para jubilarse

Así definió Tello, de 31 años, lo que espera de esta aventura en la MLS después de una carrera en la que ha pasado por el Barcelona, el Oporto, el Fiorentina y el Betis.

“Desde el primer día que llegué (…), Los Ángeles me ha parecido espectacular. Me ha impresionado por el ambiente, por la gente, y espero disfrutar en esta ciudad y en este equipo”, afirmó.

Tello se hizo eco de un opinión cada vez más extendida: que la MLS está creciendo mucho y que ya no es una liga para jubilarse.

El extremo, que el viernes se entrenó por primera vez y que podría debutar en el partido del LAFC esta tarde en Dallas, admitió que el angelino es un equipo con “muchísima competencia arriba” pero aseguró que está acostumbrado a luchar por su puesto.

“Lo único que intentaré aportar es sumar al equipo, sumar a lo que el míster necesite, e intentaré aportar lo que vengo haciendo en mi carrera: velocidad arriba, uno contra uno, desmarques y finalizar jugadas”, desarrolló.

Vela e Illie como referentes del futbolista español

Hay muchos nombres destacados en el LAFC pero ninguno brilla más que el de Vela, el alma de este equipo que empezó a competir en 2018.

“Es el guía, el capitán. Ha dejado huella en este equipo, en esta ciudad y en esta liga“, dijo.

“Para mí, que llego como nuevo a esta liga, es una referencia y va a ser un privilegio tenerle cerca, poder beneficiarme de su juego y disfrutar a su lado”, añadió.

Más Nombres importantes en la MLS

También podrá ahora aliarse con un antiguo rival de sus tiempos en el Barcelona: Gareth Bale, entonces en las filas del Real Madrid.

“Siempre es de agradecer tener a los mejores jugadores en tu equipo“, dijo al subrayar que el galés “marca muchísimo la diferencia”.

En su adaptación al LAFC, el español cuenta con un referente ideal: su compatriota Ilie Sánchez, la brújula del equipo en el centro del campo y antiguo compañero de la cantera del Barcelona.

“Cuando ya estaba cerca de firmar, contacté con él, estuvimos hablando. Cuando vienes a un equipo y tienes a alguien conocido en el vestuario se agradece mucho. Desde el primer momento me ha ayudado a elegir zona para vivir y a saber lo que es importante para el club”, explicó sobre un Sánchez al que definió como “una persona de confianza”.

Ellos dos no son los únicos con pasado azulgrana en la ciudad californiana puesto que en el LA Galaxy, el gran rival del LAFC, juegan Víctor Vázquez y Riqui Puig.

Tello, que coincidió con Vázquez en el Barcelona B, dijo que entre ellos habrá “una rivalidad buena, una rivalidad sana” y elogió la formación del club culé.

“Siempre que sales del Barca se te abren muchísimas puertas. Luego ya está en cada jugador aprovechar la oportunidad, pero hay muchísimos jugadores que han salido de La Masía y que están triunfando fuera”, opinó. View this post on Instagram A post shared by Los Angeles Football Club (@lafc)

Cristian Tello no olvida al Betis

A Tello se le han abierto ahora las puertas del LAFC pero todavía no olvida su hogar de los últimos cinco años, un Betis con el que la temporada pasada ganó la Copa del Rey.

“Crecieron ahí mis hijas, estábamos muy bien. Siempre es difícil irse. Me sentí muy querido en el club”, dijo.

“Pero bueno, con mi mujer y mis hijas teníamos ganas de una experiencia nueva (…) y esperemos que vaya bien y que lo podamos disfrutar muchísimo”, cerró.

