Éder Militao habría demandado a su ex pareja y madre de su hija, Karoline Lima, por difamación y estaría pidiendo una indemnización

La ruptura entre Éder Militao y la despampanante influencer Karoline Lima tomó por sopresa a propios y extraños, sobre todo porque en aquella ocasión estaban a punto de tener un hijo en común. Sin embargo Lima lo habría confirmado a través de sus redes sociales en donde afirmó que el alejamiento del defensa del Real Madrid la había tomado por sorpresa y destacó que de igual forma su hija sería algo en común que los uniría y así harían frente a la situación.

Por su parte Militao decidió llevar todo con prudencia y discreción, limitándose a borrar los videos y las fotos que tenía con la influencer en sus redes sociales. A pesar de que todos pensaban que la ruptura habría sido amistosa, recientemente el medio UOL Esporte dio a conocer todo lo contrario.

El sufrimiento de Éder Militao

Según informó UOL Esporte, el defensa del Real Madrid, Éder Militao estaría siendo víctima de acoso por parte de cibernautas y seguidores de Karoline Lima quienes constantemente lo insultan a través de sus redes sociales y para el brasileño la hoy madre de su hija es la culpable de dicha situación.

“Dicho acoso está ocurriendo de manera constante e inesperada a través de Karol, quien utiliza su cuenta personal, a través de su perfil y comentarios que son dirigidos directamente a nuestro cliente. Expone publicaciones, vídeos e historias con el único fin de desgastar la imagen de Éder, acompañada de un discurso de contenido peyorativo”, afirmó el equipo legal de Militao en declaraciones reseñadas por Mundo Deportivo. View this post on Instagram A post shared by KAROLINE LIMA. 🦋 (@karolinel)

La petición de Éder Militao

Según las mismas fuentes, el futbolista de la Selección Brasileña estaría pidiendo una indemnización a su ex pareja, la cantidad rondaría en los $8600 dólares, una cantidad que tanto para el jugador del Real Madrid puede sonar poco significativo pero marcaría un precedente entre dos personas que se acaban de convertir en padres de una niña en común.

