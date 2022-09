Te mostramos el primer avance de la versión ‘live action’ de ‘La sirenita’ en la D23 Expo

Pese a muchas críticas por el parecido de los actores con los personajes de la película animada, el proyecto del live action de La Sirenita continuó, motivo por el que en la D23 Expo de Disney se dio a conocer el primer avance de este clásico de Disney.

En dicho avance presentado en Anaheim, California, este 9 de septiembre, se puede ver a la integrante del dúo Chloe X Halle, Halle Bailey interpretando a Ariel por un minuto 23 segundos, mientras nada por el océano con una cola azul brillante.

Así mismo, se puede escuchar a Halle Bailey cantar una parte del tema de la película, Part Of Your World, aunque eso no fue todo, pues de acuerdo con los primeros informes, la banda sonora de la película también incluyó cuatro nuevas canciones que no estaban en la cinta original, estas fueron compuestas por Lin-Manuel Miranda y Alan Menken.

“Sentir todo lo que Ariel siente durante ‘Part Of Your World’, sus emociones, su soledad, fue una experiencia increíble”, dijo Bailey en la presentación de la película, en la D23 Expo.

“Era importante para nosotros honrar la belleza de esta película, pero también reimaginarla. (Bailie) Ella entró y reclamó el papel. Ella es una revelación”, comentó el director Rob Marshall.

Cabe destacar que en el elenco también se encuentran Jonah Hauer-King, quien es el Príncipe Eric, Melissa McCarthy es Úrsula y Javier Bardem actúa como el Rey Tritón. Además durante la D23 de Disney también se mostraron los avances de Hocus Pocus 2, el primer tráiler de Desencantada, la secuela de Encantada (2007), con los actores originales: Amy Adams y Patrick Dempsey.