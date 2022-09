Andy Ruiz le responde con contundente mensaje las críticas de Julio César Chávez

La respuesta de Andy Ruiz ante las críticas de Julio César Chávez no tardaron en llegar, y es que el ‘Gran Campeón Mexicano’ no paró de cuestionar el desempeño de ‘Destroyer’ durante su pelea contra Luis Ortiz a quien catalogó de ‘huevón’, por lo que el peso pesado no se inmutó al mandarle un mensaje contundente.

Tal y como informa El Universal Deportes, Ruíz se mostró sorprendido por la falta de apoyo de JC Chávez y aseguró que esperaba apoyo y no insultos y también destacó que le parece sorprendente que ‘La Leyenda’ no entienda lo difícil que es lidiar con un zurdo con las cualidades técnicas que posee Ortiz.

“Me parece increíble que Julio no entienda lo complicado que es enfrentar un zurdo tan peligroso y tan técnico, además con una pegada bestial y que no se le olvide a Julio que los golpes en los pesos pesados son otra cosa” comentó Ruíz.

De igual manera destacó que es el único campeón mexicano de los pesos pesados en toda la historia, por lo que espera más apoyo.

“Yo esperaría apoyo de Julio, no insultos. Soy el único campeón mundial de México en los pesos pesados en toda la historia y no creo que por mucho tiempo haya otro prospecto mexicano en esta división”, aseveró.

Pero Ruíz no fue el único afectado por las palabras de Julio César Chávez pues el propio padre de Andy también se manifestó ante las duras críticas de ‘La Leyenda’ lamentando sus palabras.

“Julio debe entender lo jodido que es que te toquen a tus hijos, él tiene hijos. Andy ganó una pelea cerrada, pero al final ganó y yo creo que si hubiera ganado el cubano todos sus paisanos lo estarían apoyando y no pegándole”, sentenció.

