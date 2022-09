Golovkin vuelve a calentar el ambiente con una nueva punta para Saúl álvarez: “Es alentador que los jueces ya no sean leales al ‘Canelo’

Gennady Golovlkin volvió a echarle leña al fuego con unas delicadas declaraciones en contra de los jueces y del propio ‘Canelo’ Álvarez al asegurar que los propios jueces ya no son leales al mexicano, motivo por el cual se siente con mucha confianza para ganar la pelea que se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre.

Gennadiy Golovkin ya está en Las Vegas y así empieza la cuenta regresiva para la pelea 🥊. pic.twitter.com/o85Ju74CLf — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 12, 2022

En una entrevista para el NY Daily News, el kazajo dio a entender que debido a la imagen que representa Álvarez para el boxeo, los jueces tienden a tener parcialidad. Sin embargo, aseguró que esto ya no se está viendo tanto.

“En su última pelea, el nocaut no era necesario. Es alentador que los jueces ya no son leales a Canelo, ellos ya no se sienten con el peso de su imagen”, sentenció Golovkin.

El kazajo se fue con todo contra Canelo Álvarez por el tema de los jueces. https://t.co/Y5gmuV1G2t — Izquierdazo Boxeo (@IzquierdazoBox) September 11, 2022

El kazajo no ha parado de lanzar puntas hacia el ‘Canelo’ y los jueces, pues también recordó el incidente del mexicano por doping positivo de clembuterol, algo que sigue criticando debido a que muchos han girado la vista al hecho.

“Algunas personas aceptaron esta situación. Algunas otras no quieren seguir pensando en eso. Otros están volteando sus ojos de ello. Es difícil ser una persona honesta, no es para todos.

A pocos días de la pelea, la Comisión de Nevada ya dio a conocer quiénes serán los jueces de la ansiada contienda. En tal sentido Dave Moretti, Steve Weisfeld y David Sutherland llevarán las tarjetas, mientras que Russell Mora será el réferi.

