Para Gennady Golovkin la pelea contra Canelo no es una revancha; lo enfrentará como si fuera la primera vez

A poco más de dos semanas del cierre de la trilogía más esperado del año entre Canelo Álvarez y Gennady Golovkin, que se celebrará en Las Vegas el 17 de septiembre, el pugilista kazajo habló sobre cómo espera afrontar la pelea y descartó por completo verla como una revancha, ya que no piensa que pueda sacar ninguna ventaja recordando eso.

Cabe mencionar que las únicas dos peleas que GGG no ha ganado durante su exitosa carrera han sido, precisamente, contra el boxeador mexicano, pero no por ello se dejará llevar por las ansias de derrotarlo.

“Estoy viendo la tercera pelea totalmente como una nueva pelea desde cero“, dijo el kazajo a la agencia Reuters. “No saco ninguna motivación de peleas anteriores“, complementó.

See you in 3 weeks 💥 pic.twitter.com/5Ci1awZmRa — Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) August 27, 2022

El boxeador también manifestó que espera algunas sorpresas, debido a que es la primera vez que combatirá en peso supermediano, es decir, por encima de las 160 libras.

“Va a cambiar muchas cosas porque esta pelea se lleva a cabo en una división de peso diferente y su actitud definitivamente cambiará, por lo que habrá muchas sorpresas durante este combate”, aseguró.

Finalmente, dijo que su estrategia durante su entrenamiento ha sido enfocarse en mantener su velocidad y potencia; también insistió en que espera que Álvarez salga a pelear de una forma diferente a como lo ha hecho en sus combates anteriores. It never gets easier, you just get stronger. Halfway through the training camp 🦾 pic.twitter.com/IrhA6Z3MBg— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) August 17, 2022

También puede interesarte: