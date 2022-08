El Canelo Álvarez se defiende de sus detractores: el boxeador mexicano justificó su derrota con Dmitry Bivol

La última derrota de Saúl Álvarez dentro del ring dio mucho de qué hablar. Perder está dentro de las posibilidades de cualquier boxeador, pero la forma en la que el mexicano fue derrotado generó mucha polémica. Luego de varios meses de aquella dolorosa derrota contra Dmitry Bivol, el Canelo explicó las razones por las que el ruso lo derrotó.

“No falló nada, siempre he dicho que si me ganan es por que son mejores que yo, pero la verdad es que (Bivol) no me ganó porque sea mejor que yo, simplemente se me acabó el aire, por cosas que sucedieron en el campamento, no lo dije porque la gente puede decir que son pretextos, no hago eso normalmente. Me tocó perder esa noche, pasaron muchas cosas que no debieron haber pasado, tomo eso como aprendizaje para que no vuelva a pasar, se aprende de todo”, explicó Canelo Álvarez en una entrevista con TUDN.

Por otra parte, Saúl Álvarez admitió que su derrota contra el ruso fue dolorosa, aunque lo llena de motivación para afrontar su siguiente reto contra Gennady Golovkin.

“En este deporte se gana y se pierde, estoy entusiasmado de regresar, obviamente (la derrota) me dolió al principio, uno no está preparado para perder, sigue doliendo pero son cosas que pasan, así como cuando ganamos festejamos, cuando perdemos como hombres hay que aceptarlo, tuvo que pasar y a seguir adelante“, sentenció.

El Canelo Álvarez tendrá su siguiente enfrentamiento este 17 de septiembre en Las Vegas. Este combate será muy importante para ambos peleadores; Canelo buscará limpiar su imagen, mientras que Golovkin intentará sacar una gran victoria en uno de sus últimos combates. View this post on Instagram A post shared by Saul Alvarez (@canelo)

