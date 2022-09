“Para que no digan que tragamos del América”: Christian Martinoli y Luis García rechazaron una gran oferta para participar en un documental de las Águilas

Christian Martinoli reveló que él y “El Doctor” Luis García rechazaron una propuesta del gigante del streaming Netflix para grabar sus voces en un promocional para el documental “América vs. América”, lo cual creyó que si hacían, hubiera generado un morbo que no querían.

Fue a través del podcast Farsantes sin gloria, donde el cronista de TV Azteca, acompañado de García y Zague, detalló lo sucedido, que involucraba desde el principio a Roberto Macías, el manager de ambos narradores, ya que según contó, él les envió la propuesta por separado para ver si alguno aceptaba.

“La propuesta fue ‘oye, güey, me mandaron estos muchachos de Netflix un texto para que lo graben, es un promocional sobre un documental que van a lanzar‘. Entonces me manda el texto, lo veo y dice ‘es esto nada más’; era una buena lana, sin duda, eran tres o cuatro párrafos y el documental se llama ‘América vs. América’, reveló.

En un inicio Christian Martinoli estaba abierto a la posibilidad, pero en cuanto leyó el guión, de inmediato declinó la propuesta, ya que tenía que hablar del América como “su equipo”.

“Dije ‘está bien, es del América, ya sé de qué va el documental‘. Empiezo a ver (y leí) ‘¡nuestro equipo volando alto!’. Mencioné ‘¿en qué momento, pendejo, voy a grabar estoy yo?‘. Hasta lo que ofrecían era poco, porque lo que querían era el morbo de que los otros pendejos estuvieran diciendo ‘el América’... de qué estas hablando”, agregó.

En la misma emisión, el relator explicó que Luis García rechazó la propuesta argumentando que no podía grabar a la hora que le solicitaban, ya que se tenía que hacer sólo unas horas después de que recibieron el guión.

“Su comisión era una buena lana, se le fue. Para que no anden diciendo que andamos tragando del América. El doctor fue por el horario, yo me cegué”, comentó.

Finalmente, manifestó que entre ambos se burlaron del mánager, por haber intentado que hicieran algo que para ellos es inaceptable, a lo que Macías respondió: “parecen José Ramón (Fernández) de hace 30 años, estos son otros tiempos”, concluyó.

