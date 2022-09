VIDEO: Cohete de Blue Origin presenta falla minutos después del lanzamiento

Blue Origin abortó el lanzamiento de su cohete suborbital New Shepard poco después del despegue en el oeste de Texas, convirtiéndose en el primer gran fracaso de la compañía de Jeff Bezos desde la transición a vuelos comerciales de rutina.

No había nadie a bordo en el vuelo del lunes, que transportaba una gran cantidad de cargas útiles, aunque se usa una versión similar del mismo vehículo para llevar regularmente a los clientes que pagan al borde del espacio. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijo que investigaría el incidente.

El cohete New Shepard estaba apenas un minuto en su vuelo desde el oeste de Texas cuando llamas de color amarillo brillante salieron disparadas alrededor del único motor en la parte inferior. El sistema de aborto de lanzamiento de emergencia de la cápsula se activó de inmediato, levantando la nave por encima. Varios minutos después, la cápsula se lanzó en paracaídas sobre el remoto suelo del desierto.

Hasta el momento, los detalles de la falla no han sido revelados. Poco más de un minuto después del despegue, el cohete New Shepard pareció sufrir un problema en el motor y se desvió del rumbo, lo que provocó que se activara el sistema de aborto de emergencia.

“Esto no estaba planeado y aún no tenemos ningún detalle”, dijo Erika Wagner, directora sénior de mercados espaciales emergentes, durante la transmisión en vivo del lanzamiento de Blue Origin. “Pero nuestra cápsula de la tripulación pudo escapar con éxito”.

Una vez que ocurrió la falla, la cápsula en la parte superior del cohete, utilizada para transportar cargas útiles, encendió sus propulsores y rápidamente se separó del cohete. La cápsula aterrizó de forma segura bajo paracaídas. Se usaría una técnica de aborto similar para salvar a los pasajeros en caso de que hubiera personas volando a bordo del cohete durante un lanzamiento fallido.

“Puede ver cómo nuestros sistemas de seguridad de respaldo se activaron hoy para mantener nuestra carga útil segura durante una situación fuera de lo normal”, dijo Wagner. “La seguridad es nuestro mayor valor en Blue Origin”. Blue Origin finalizó la transmisión en vivo del lanzamiento después de que la cápsula aterrizara en el desierto.

Este fue el noveno vuelo planificado de este propulsor New Shepard en particular. El New Shepard es un vehículo totalmente reutilizable y el propulsor está diseñado para aterrizar en posición vertical después de un lanzamiento exitoso al espacio.

El cohete New Shepard ha tenido un historial de vuelo casi perfecto hasta ahora, excepto por una falla parcial al principio de su campaña de prueba.

