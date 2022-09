Canelo Álvarez llegó a Las Vegas para enfrentar a Gennady Golovkin y lo hizo con un llamativo atuendo de Dolce & Gabbana

Saúl Álvarez ya está en Las Vegas; 5 días antes de su esperado combate contra Gennady Golovkin, el que cerrará la trilogía entre ambos peleadores, el pugilista mexicano se trasladó a La Ciudad del Pecado como suele hacerlo: en jet privado y de forma muy cómoda.

Fue a través de un video en su cuenta oficial, que poco tardó en viralizarse, que el Canelo compartió el momento de su llegada, en el que se aprecia que está portando una de sus llamativas pijamas de la reconocida firma Dolce & Gabbana, en este caso de color verde.

“Estoy muy contento y enfocado. Hice una gran preparación y pues ya estamos prácticamente listos. La preparación la cerramos el sábado pasado y estamos listos, sólo esperando, pero me he preparado muy bien, creo que es la mejor o una de las mejores preparaciones que he hecho y pienso mostrarlo el sábado, vine a ganar y a dar una gran pelea al público, pero sobre todo a mí“, mencionó instantes después para TV Azteca el campeón unificado del peso supermediano.

Canelo 🇲🇽 ya llegó a Las Vegas 🇺🇸



Y #CaneloGGG3 irá 🔥 EN VIVO 🔥 por #ESPNKnockOut en ESPN para toda Lationamérica (excepto 🇧🇷) este sábado pic.twitter.com/BfPsGCGWLZ— ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) September 13, 2022

La pelea se realizará este sábado 17 de septiembre en la T-Mobile Arena, está pactada a 12 rounds y estarán en juego los títulos mundiales de Álvarez del CMB, la AMB, la OMB y la FIB, las cuatro principales organizaciones de boxeo del mundo. The time has come..FIGHT WEEK!!! Vegas touch down 🔥 @DAZNBoxing pic.twitter.com/evW1GICqmZ— Eddie Hearn (@EddieHearn) September 12, 2022

