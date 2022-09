Dmitry Bivol sólo le daría la revancha al Canelo Álvarez por dinero, en lo deportivo no le interesa volver a medirse con él

Dmitry Bivol fue claro al hablar sobre una posible revancha contra el Canelo Álvarez: Al peleador ruso simplemente no le interesa volver a enfrentar al mexicano y dejo claro que la única razón por la que lo haría sería por dinero, aunque lo económico no es el motor en su carrera.

“Tengo mi propio camino, Le gané y ahora me alegro de poder seguir adelante. No necesito esta revancha con Canelo. Tal vez para ganar dinero, pero no es mi objetivo principal pelear con él. Por supuesto, el dinero es una de las cosas principales, pero no es lo más importante”, mencionó en entrevista para Boxing Scene.

Aunque no le cerró las puertas a un posible segundo combate, Bivol mencionó que ahora su prioridad es concentrarse en la pelea que tendrá contra el “Zurdo” Ramírez y, de hecho, agregó que en cuanto a lo económico, en esta función ganará lo mismo que cuando enfrentó al Canelo.

“Si solamente pensara en dinero, no estaría aquí. Para esta pelea (contra Ramírez), estoy ganando el mismo dinero que gané contra Canelo. Por ahora no importa si habrá una revancha, estoy enfocado en el Zurdo, es un rival peligroso y tengo que vencerlo… pero, ¿por qué no? Si él (Canelo) quiere y yo quiero, podemos cerrar un trato”, sentenció.

Vale recordar que en aquella pelea en la que derrotó al mexicano, Bivol obtuvo una bolsa garantizada de $2 millones de dólares, además del 30% de las ganancias del pago por evento, por lo que ingresó a sus arcas alrededor de $4.5 millones de dólares.

