Cantante sinaloense es la elegida por el Canelo Álvarez y su equipo para cantar el Himno Nacional Mexicano antes de la pelea contra Gennady Golovkin

Empezó la cuenta regresiva para el cierre de la trilogía entre Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, por lo que, a 5 días de la pelea, el equipo del Canelo ya eligió quien será la cantante que entonará el Himno Nacional Mexicano y se trata de una joven sinaloense que reveló la noticia a través de sus redes sociales.

De acuerdo con lo mencionado en el video que difundió en su cuenta oficial de Twitter, Carolina Ross tendrá esta enmienda en la T-Mobile Arena el próximo 17 de septiembre. En el clip, la intérprete sinaloense de 26 años agradeció al Canelo por confiar en ella y dijo estar muy emocionada por tener la oportunidad de cantar algo tan significativo para un mexicano, como lo es el Himno Nacional.

“¡Alguien pellízqueme! Gracias Canelo por creer en el sueño de esta servidora”, escribió en el mensaje que acompaña su mensaje en video.

“Yo creo que como cantante y como mexicana el honor más grande es entonar nuestro Himno Nacional, y ¡qué privilegio poder hacerlo para un mexicano que representa la bondad, la nobleza y la generosidad de nuestra gente y de nuestro país! Familia, estoy muy contenta de compartirles que el próximo sábado 17 de septiembre voy a estar entonando con mucho orgullo nuestro Himno Nacional en Las Vegas, en la pelea de Saúl Álvarez”, explicó la joven que se dio a conocer en el 2013, cuando consiguió el tercer puesto en el reality show La Voz México.

Muy agradecida por esta oportunidad de todo corazón y familia, pues no se lo pierdan, muchas gracias a ustedes también porque me acompañan en esta aventura, ¡no me la creo!”, concluyó la intérprete de regional mexicano.

ALGUIEN PELLÍZQUEME 🥺!!!!

Gracias gracias gracias @canelo por creer en el sueño de esta servidora 🙏. pic.twitter.com/EmFaQPsprc — Carolina Ross (@carolinaross) September 8, 2022

Canelo y GGG subirán al ring este sábado en Las Vegas, en una pelea en la que estarán en juego los 4 cinturones mundiales del campeón mexicano unificado del peso supermediano.

