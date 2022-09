China aumenta alerta ante proximidad del fuerte tifón Muifa

La provincia oriental china de Zhejiang decretó este martes (13.09.2022) la alerta de nivel III de su sistema de alarma de cuatro niveles, ante la llegada mañana a sus costas del tifón Muifa, el décimo segundo que se forma este año en la región asiática.

Se estima que el Muifa -materializado como tormenta tropical el pasado jueves a más de mil kilómetros al sureste de la prefectura japonesa de Okinawa- tocará tierra la noche del miércoles 14 de septiembre entre las ciudades de Zhoushan y Ningbo, en la provincia de Zhejiang, reportó la agencia estatal de noticias Xinhua.

La televisión estatal informó de la probabilidad de grandes olas en el sur del Mar de China Oriental y condiciones marítimas traicioneras en las aguas costeras de Zhejiang y Fujian debido a Muifa.

La Administración Meteorológica Central (CMA), que emitió una advertencia “naranja”, dijo que el centro de Muifa estaba a unos 490 kilómetros al sureste de la ciudad de Xiangshan, en la provincia de Zhejiang.

Typhoon Muifa brought heavy rain, violent winds, official warnings of high waves as it passed close to Ishigaki island in #Okinawa Prefecture on Sept 12 #BreakingNews #Ishigaki #Typhoon #Muifa #Tifon #Typhon pic.twitter.com/nJasdoJZol

A las 18.00 hora local (12.00 CET) del lunes, el tifón tenía una fuerza de viento máxima de nivel 13 (entre 133 y 148 kilómetros por hora) cerca del centro.

Las previsiones estiman que los vientos alcanzarán una fuerza máxima de nivel 15 (entre 166 y 186 kilómetros por hora) en algunas áreas para el jueves 15 de septiembre.

El tifón ya se está haciendo notar en las proximidades de la megalópolis de Shanghai, donde se están registrando las primeras precipitaciones ocasionadas por el Muifa.

Muifa's rain came after the region was already soaked, with almost no time to recover: https://t.co/EX9UOLcQqe

