Hombre descubre que el “barro” que no se le quitaba de la cara era un tumor

Las redes sociales se han convertido en el espacio ideal para exponer todo tipo de situaciones, desde las que más felices, pasando por dolorosas y las insólitas.

Justo un caso recientemente se hizo viral en TikTok, ya que un hombre expuso lo incomodo que le hacía verse a diario en el espejo, ya que tenía un “barro” en la cara, mismo por más que se exprimía seguía apareciendo en su rostro; sin embargo, después se dio cuenta lo que él consideraba el efecto del acné, era ni más ni menos que un tumor.

“Me salió una ‘espinilla’ enterrada que fue creciendo. Pasaban los días y no le daba tanta importancia, no parecía nada anormal”, narró el sujeto en el video que rápidamente logró colocarse entre los más vistos de la plataforma china por lo insólita que resultó la anécdota.

“Fui a consultar con médicos y al parecer era un absceso. Me recetaban medicamentos, pero no disminuía de tamaño. Fui al hospital para que me lo retiraran por medio de cirugía, yo seguía pensando que era un absceso. Me hicieron estudios y aparecía el cráneo perforado: era un tumor”, agregó el protagonista de la historia que se identificó como Alonso Castillo.

La única opción que tenía era someterse a una operación para que le retiraran el tumor, por lo que lo hizo y ahora puede presumir que se encuentra bien, aunque con una recuperación por delante.

“Ya no puedo mover la ceja por lo que me quitaron, pero eso es lo de menos. Seguimos echándole ganas sin rajarnos, todavía faltan cosas para salir bien de todo, primero Dios”, señaló.

“Cualquier grano que no duela y crezca rápidamente, siempre chéquense, el tiempo es muy valioso”, cerró sobre lo que aprendió.

