Usando un enterizo dorado Dua Lipa se mueve sensualmente en el escenario

Dua Lipa ha retomado de lleno su gira mundial Future nostalgia, pero para esta tercera fase también seleccionó un nuevo y sexy vestuario que ha encantado a sus fans. Durante su concierto en Brasil la cantante apareció enfundada en un enterizo de color dorado y subió la temperatura al moverse sensualmente mientras interpretaba su éxito “Levitating”.

Otro de los outfits que impactó al público fue un enterizo verde, que originalmente -en la primera fase de conciertos- Dua lo lucía en color rosa. En un momento del show ella se deslizó hasta el piso, mientras sus fans captaban todo para compartirlo en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Dua Lipa Updates (@dualipa.updates)

Dua Lipa obtuvo mucho éxito como artista principal en una de las noches del festival musical Rock In Rio; ella publicó en Instagram los mejores momentos de su presentación y escribió: “ROCK IN RIO ‘22 gracias gracias un millón de veces!!! 🇧🇷❤️ Inolvidable noche – un honor cerrar el festival en esa noche final!!!” Ahora ella está lista para sus presentaciones en Argentina el 13 y 14 de septiembre. View this post on Instagram A post shared by DUA LIPA (@dualipa)

