Giuliani intentó encontrar algo sucio contra los Biden por órdenes de Trump

Rudy Giuliani admitió que sus esfuerzos por encontrar algo sucio contra los Biden, a petición de Donald Trump, durante la carrera presidencial de 2020, fracasaron debido a que las afirmaciones contra los Biden eran “muy débiles” y “no consistentes con los hechos”.

Dicho episodio fue revelado en el libro Giuliani: The Rise and Tragic Fall of America’s Mayor, escrito por el periodista Andrew Kirtzman.

Giuliani habría realizado dicha confesión en un mensaje de texto a Lev Parnas, un socio ucraniano que luego sería encarcelado por violaciones de financiamiento de campaña.

El exabogado personal de Trump tuvo diversas reuniones con funcionarios ucranianos y exfiscales mientras intentaba vincular a Joe Biden y su hijo Hunter con un complot demócrata para derrocar a Trump.

No obstante, no logró su cometido pues solo consiguió un montón de teorías de conspiración que los asesores del expresidente descartaron por considerarlas tan enredadas como un ‘plato de espagueti’.

Por el contrario, su investigación fue tan caótica que una de sus fuentes más prometedoras resultó ser un agente ruso.

De acuerdo con el libro recién publicado este martes, el fracaso del exalcalde de Nueva York marcó un punto de tensión entre él y Trump a pesar de que tenían una química ‘brillante’.

El autor del libro relata cómo Giuliani se unió a la campaña de Trump en su desesperación por mantenerse en el centro de atención y destrozó su reputación como ‘alcalde de Estados Unidos’ en un temerario esfuerzo por complacer a su nuevo jefe.

Además, Kirtzman minimiza el material encontrado en la computadora portátil de Hunter, que se dice que Giuliani obtuvo de un taller de reparación de computadoras en Delaware y se lo pasó a los periodistas en octubre de 2020.

Escribe que Giuliani esperaba que las revelaciones de la computadora ‘explotaran’ las elecciones del mes siguiente, pero se convirtió en un ‘barómetro de su credibilidad colapsada’.

Sin embargo, la computadora portátil proporcionó algunas revelaciones vergonzosas sobre la relación de Hunter con su padre, además de brindar una gran cantidad de imágenes y videos que mostraban a Hunter en situaciones cuestionables e ilegales, lo que causó más vergüenza a Biden.

El hijo del actual presidente es el objeto de una investigación criminal en Delaware sobre sus asuntos fiscales, que se ha ampliado para incluir una posible violación de las leyes fiscales, lavado de dinero y cabildeo extranjero.

