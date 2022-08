Giuliani se enfrentará al mismo gran jurado que investiga a Trump

El exalcalde de Nueva York y exabogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, de 78 años, comparecerá este miércoles ante un gran jurado especial del condado de Fulton que realiza una investigación penal sobre la intromisión postelectoral de Donald Trump y sus asociados.



El abogado Robert Costello informó a la prensa estadounidense que los fiscales de Atlanta informaron a los abogados de Giuliani que estaba bajo investigación por su papel en tratar de revertir sobre el fraude electoral en el estado sureño de Georgia bajo investigación por su papel en tratar de revertir la estrecha derrota de Trump en el estado por 11.779 votos ante el demócrata Joe Biden en Georgia, un estado en el que se emitieron 5 millones de votos y que el republicano no perdía desde 1992.



Los representantes legales de Giuliani intentaron por varias vías que su cliente no viajara a Atlanta para comparecer y ofrecieron que compareciera a través de una videoconferencia, argumentando que era demasiado frágil para viajar en avión tras operación una operación de corazón a la que se sometió, sin embargo, el juez Robert CI McBurney dictaminó que el exalcalde podía hacer el viaje por auto, tren, autobús e incluso por Uber.

Parece poco probable que Giuliani le diga mucho al gran jurado cuando lo llamen a testificar a puerta cerrada.



“Simplemente no puedo imaginarlo, en este momento, cooperando”, dijo Michael J. Moore, un abogado de Atlanta que se desempeñó como fiscal federal en Georgia, a The New York Times. “Tiene varias vías que puede tomar. Una es afirmar que no puede responder preguntas debido al privilegio abogado-cliente. Otra es porque ha sido identificado como un objetivo y va a invocar la Quinta Enmienda”.



Hasta el momento no ha quedado claro qué cargos podría enfrentar el exabogado particular de Trump, sin embargo, testigos que se presentaron ante el gran jurado revelaron que están particularmente interesados en dos apariciones de Giuliani en diciembre de 2020 ante paneles legislativos estatales donde realizó una serie de afirmaciones falsas sobre el fraude electoral.

