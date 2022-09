Michael Bublé aseguró que casarse y tener hijos afectó su carrera musical

Tremenda confesión hizo el cantante canadiense Michael Bublé cuando fue cuestionado sobre el balance que ha mantenido entre su vida laboral y familiar, revelando que de no haberse casado y tenido hijos, podría haber tenido una carrera musical más exitosa. ¡Aquí te contamos los detalles!

Durante su paso por el podcast That Gaby Roslin, el intérprete de temas como “It’s a beautiful day” y “I’ll never not love you” se sinceró sobre las consecuencias que trajo consigo convertirse en un ‘hombre de familia’ dentro de la escena musical.

Al respecto, afirmó que tuvo repercusiones más grandes que las que el público cree: “Si hablas con mi mánager, un tipo precioso y que gestionó muchas carreras importantes, me diría que si Bublé no se hubiera casado y hubiera tenido hijos, sería una estrella más grande“, dijo.

Y, para sorpresa del público, Bublé no pudo estar más de acuerdo con las palabras de su mánager. “No puedes hacer las dos cosas con éxito. Relativamente, puedes tener éxito, pero creo que uno siempre sufre“, añadió.

“Mi manager siempre me dice, ‘No es difícil tomar las decisiones, es difícil vivir con las consecuencias de esas decisiones, así que ¿puedes vivir con las consecuencias de eso, Mike? Si pones a tu familia primero va a perjudicar nuestra carrera en esos países, ¿qué piensas? Y, por supuesto, para mí ha sido difícil“, añadió.

Asimismo, apuntó que si bien su carrera tomó un rumbo diferente al esperado, desde el día uno estuvo dispuesto a “pagar el precio” de formar una familia junto a la argentina Luisana Lopilato, con quien contrajo matrimonio en 2008.

“Yo hice el disco de mi vida, de mis sueños y la verdad es que a veces hay que hacer sacrificios y hay que estar lejos, si no hiciera la prensa de los discos la música no existiría”, finalizó Michael Bublé.

Te puede interesar:

• Michael Bublé y Luisana Lopilato estarían esperando su tercer hijo

• El productor de Michael Bublé y Metallica pone a la venta los de derechos de más de 40 canciones

• El romántico mensaje de Luisana Lopilato a Michael Bublé por su cumpleaños