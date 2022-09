¿Ningunea el nivel de la Liga MX? Eduardo ‘Toto’ Salvio afirma que después de jugar un Boca-River, “todo está un escalón por debajo”

El argentino Eduardo ‘Toto’ Salvio, extremo de los Pumas, aseguró que ningún partido en el mundo genera tanta presión para un futbolista como el clásico argentino entre River Plate y Boca Juniors. La aseveración la hizo en una rueda de prensa cuyas declaraciones fueron difundidas por la agencia EFE.

“Es opinión mía que después de jugar una Boca-River, todo es un escalón abajo“, respondió el ex jugador del Boca Juniors, esto luego de ser interrogado sobre si se pone nervioso por jugar el partido de este domingo entre los Pumas y el Cruz Azul, uno de los clásicos del fútbol mexicano y la Ciudad de México.

Salvio entiende la importancia del partido

Las declaraciones de Salvio no tienen que ver con un menosprecio a la Liga MX, pero sigue opinando que el clásico de su país genera mucha más presión. “Sé la importancia que tiene este partido, lo tomo muy natural, lo más normal. No digo que es un partido más, pero no siento presión”, resaltó.

Cabe destacar que Salvio forma parte de las contrataciones importantes que realizó el equipo felino junto a Dani Alves, por lo que aspiran alcanzar al menos el puesto 12 en la tabla que les permita obtener la clasificación.

Pumas la decisión correcta

‘Toto’ Salvio que lleva cuatro goles en el torneo negó que haya sido un error preferir a los Pumas antes de renovar contrato con el Boca Juniors. Esto sin importar la delicada posición en la tabla en la que se encuentra el elenco universitario que ocupan la posición 15 de la clasificación con 14 puntos, con tan solo tres jornadas para que todo culmine.

"No me arrepiento de venir a Pumas, aunque no sea una gran temporada para nosotros. Estoy feliz de estar aquí en México, en Ciudad de México. La gente desde el primer día me recibió bien, me siento un jugador importante", afirmó el mundialista con Argentina en el Mundial Rusia 2018.

Lo que le falta a los Pumas en el torneo

Cruz Azul y Pumas llegan a este compromiso en situaciones muy delicadas y esperan cerrar este Torneo Apertura de la Liga MX con algo de decoro y que mejor que metiéndose entre los 12 primeros y accediendo a la siguiente fase, habrá que esperar a lo que sin duda alguna será un duelo de alta presión.

