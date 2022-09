Estados Unidos dio a conocer las playeras que usarán en el Mundial Qatar 2022

La fiebre del Mundial Qatar 2022 está por llegar a nuestras vidas, es por esta razón que la Selección de Estados Unidos ya cuenta con el uniforme que utilizará en la cita mundialista. Pues mediante a las redes sociales se supo que el mismo presentó la indumentaria que tendrá que usar las figuras del combinado de las barras y las estrellas.

La indumentaria se usará en los amistosos este mes ante Japón y Arabia Saudita. Además, la misma pieza será utilizada nuevamente por los elementos estadounidenses ante Inglaterra y España en dos juegos también en calidad de amistoso.

Ambas se destacan por el diseño sencillo que posee, siendo una en color blanco y otra en azul, colores muy conocidos dentro del mundo del fútbol y amado por millones de personas. En ambos casos el emblema de la Selección se encuentra en el centro del pecho.

The boys in uniform ⚪️ 🇺🇸 — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) September 15, 2022

“La colección del equipo de Estdos Unidos 2022 sirve como un símbolo de orgullo nacional y se inspira en el legado deportivo diverso e histórico de los Estados Unidos, así como en el papel de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos como líderes en la formación y unión de la cultura deportiva en todo el país”, expresó Nike en un comunicado de prensa sobre la playera. Ready for the big stage. 🇺🇸#USMNT x @nikefootball— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) September 15, 2022

Precios de las playeras de Estados Unidos

Para poder adquirir la nueva elástica del USMNT, al menos en su edición réplica de manga corta, se deberá pagar $95, mientras que la réplica de manga larga cuesta $110. Por otro lado, si se desea la camiseta USWNT, con insignia de campeones mundiales de la FIFA se vende al por menor por $105.

Además, en la misma página oficial se tiene la oportunidad de personalizar la playera con diferentes opciones, aunque claro, esto hará que se tenga que pagar un poco más de dinero. Prepped to battle in Blue 🇺🇸— U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) September 15, 2022

