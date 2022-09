iPhone 14 Pro Max y Samsung S22 Ultra: cuál es el mejor teléfono del mercado

Apple es reconocido, junto a Samsung, como uno de los fabricantes de teléfonos más avanzados del mercado. Esto aplica tanto para el software que incorporan los equipos como por ejemplo el recientemente lanzado iOS 16, como para el hardware, es decir cámaras, pantalla y demás elementos.

Es por este motivo que con la llegada de cada generación de nuevos teléfonos de ambas marcas, suelen compararlos para conocer cuál de ellos incorpora los avances tecnológicos más interesantes y por tanto puede ser catalogado como el mejor teléfono del mercado.

A continuación te presentamos una comparación acerca de los elementos claves en cada uno de ellos para conocer cuál es el mejor entre ambos:

1. Memoria RAM

Es común que Apple no de a conocer exactamente la cantidad de memoria RAM que viene integrada en sus iPhones, no obstante, según lo que se ha podido conocer la versión iPhone 14 Pro Max dispone de una memoria de 6 Gb. Esta cifra puede parecer adecuada para un terminal de gama media, no obstante, en el caso de un equipo cuyo precio se encuentra por encima de los $1,200 dólares puede resultar insuficiente.

Esto se ve reflejado al compararlo con el Samsung S22 Ultra el cual por su parte cuenta con una memoria RAM de 16 Gb, lo que representa casi tres veces más que la que posee el nuevo iPhone.

Si bien es necesario aclarar que aspectos como la optimización del uso de los recursos pueden ocasionar que el iPhone pudiera ofrecer un mejor desempeño, al momento de hablar de potencia bruta el Samsung es el claro ganador en este apartado.

2. Pantalla

Otro punto donde el Galaxy S22 Ultra se ubica por encima del iPhone 14 Pro Max es en lo que respecta a la pantalla. Pese a ser superado en términos de brillo máximo por unos 550 nits, el teléfono de la marca surcoreana planta cara al ofrecer una mayor densidad de píxeles, una pantalla 0.1 pulgadas más grande y un 22.97% más de resolución.

A esto hay que añadir que a diferencia del iPhone 14, el terminal de Samsung sí cuenta con una pantalla compatible con HDR10+. En lo que se refiere al contraste sucede algo similar, con el Samsung Galaxy mostrando una tasa de 3,000,000:1 frente a los 2,000,000:1 del teléfono de la manzanita.

3. Cámara

Algo en lo que el iPhone 14 si supera al S22 Ultra es en el apartado de la cámara pues al momento de grabar video los usuarios pueden disfrutar de resolución de 2160 x 60fps frente a los 4320 x 24fps. Esto representa más del doble de la cantidad de cuadros por segundo lo que se traduce en una mejor calidad de imagen.

Asimismo, dispone de un sistema de reconocimiento facial 3D gracias a su cámara frontal, algo que no se encuentra presente en los terminales de Samsung.

Tomando en cuenta todos estos aspectos es posible afirmar que el Samsung Galaxy S22 Ultra supera en la mayoría de las categorías al iPhone 14 Pro Max, lo que apunta a que podría ser considerado como el mejor teléfono del mercado actualmente.

